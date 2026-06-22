В Казахстане за четыре месяца родились почти 2 тысячи двоен и 54 тройни

Общество,Статистика

По тройням первое место разделили Туркестанская область, Атырауская область и город Шымкент

Фото с сайта Бюро нацстатистики

В январе–апреле в Казахстане зарегистрировано 1926 двоен и 54 тройни. Четверняшек в отчётном периоде не зафиксировано, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По числу двоен абсолютным лидером стала Туркестанская область - 263 случая. На втором месте город Алматы (245), на третьем -  Алматинская область (175).

По тройням первое место разделили Туркестанская область, Атырауская область и город Шымкент - по 3 тройни в каждом регионе, что составляет по 9 новорожденных детей соответственно.

Общее число родившихся в январе–апреле 2026 года достигло 99,4 тыс. детей. Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), городе Шымкент (19,39) и Мангистауской области (19,28).

#Казахстан #двойня #тройня

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