В торжественной церемонии открытия депо приняли участие аким области Ербол Карашукеев, посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, представители Министерства транс­порта РК, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ответственные за реализацию проекта.

– Сдача в эксплуатацию нового депо в Шу даст мощный импульс развитию железнодорожной инфраструктуры не только нашего региона, но и всей респуб­лики, а также усилению ее транзитного потенциала, – отметил в приветственной речи Ербол Карашукеев.

Глава региона подчеркнул, что в области в соответствии с поручениями Президента страны успешно претворяются в жизнь масштабные инвестиционные проекты. По словам акима, деловые круги, в том числе за рубежом, проявляют высокий уровень доверия к экономичес­кому потенциалу Жамбылской облас­ти. Не случайно по итогам четырех месяцев года она возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане. Данный показатель вырос в 1,7 раза (190,8 млрд тенге) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это подтвердило статус регио­на как надежного и перспективного партнера, настроенного на долгосрочное стратегическое сотрудничество. На сегодняшний день в инвестиционном портфеле области находятся 62 проекта на общую сумму 3,7 трлн тенге, запланированные к осуществлению на период с 2025 по 2028 год.

Уже нынче предусмотрен запуск 30 объектов на сумму 175,2 млрд тенге, благодаря чему будет создано более 1 000 новых рабочих мест.

Строительство депо за два года завершила одна из ведущих французских компаний – Alstom. Общий объем инвестиций составил более 4 млрд тенге. С вводом объекта в эксплуатацию для местных жителей создадут 100 новых рабочих мест. Предприятие займется техническим обслуживанием электровозов серий KZ4 и KZ8, находящихся в экс­плуатации АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Работа предприятия будет вестись в полном соответствии с международными стандартами. Оснащенное современным оборудованием депо способно обслуживать около 120 электровозов в месяц и до 1 500 в год.

Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова отметила, что данный проект стал наглядным примером успешного сотрудничества в рамках устойчивого стратегического партнерства между двумя странами. В свою очередь управляющий директор компании Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе выразил благодарность казахстанской стороне за оказанное доверие и продуктивное двустороннее сотрудничество.

Надо сказать, что это не первый проект, осуществленный совместно с представителями Франции. По итогам прошлого года товарооборот между Жамбылской областью и этим государством составил 6,7 млн долларов, что на 57,2% выше показателей 2023-го. Экспорт достиг 5 млн, а импорт – 1,7 млн долларов.

В регионе уже успешно действуют три крупных объекта, построенных с участием французского капитала: солнечная электростанция TotalEnergies мощностью 100 МВт, гипсовый завод Saint-Gobain с годовой производственной выработкой до 250 тыс. тонн, цемент­ный завод Vicat, способный выпускать 1,2 млн тонн продукции в год.

В настоящее время на стадии строительства находятся ветряная электростанция TotalEnergies мощностью 1 ГВт и электровозосборочный завод Alstom с планируемой мощностью 250 единиц локомотивов в год.

В ходе недавнего казахстанско-французского инвестицион­ного форума Ербол Карашукеев убедился, что интерес со стороны иностранных вкладчиков к экономике региона очень высок. Аким пригласил всех желающих к сотрудничеству, подчеркнув, что Жамбылская область готова к расширению партнерства и практическому воплощению новых инициатив.

При этом регион обладает значительными возможностями для развития совместных проектов в разных сферах – от агропромышленного комплекса, горно-металлургического кластера и агрохимии до переработки сельхозпродукции, зеленой энергетики и высокотехнологичных производств. Учитывая повышенный интерес иностранных компаний к уникальной сырьевой базе региона, в будущем область рассматривается как перспективный центр возможного развития черной и цветной металлургии.