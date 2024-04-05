НПП «Атамекен»: Бизнес-сообщество не оставит казахстанцев в беде

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» с первых дней поступления сообщений о подтоплениях находится на прямой связи с бизнес-сообществом

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Региональные палаты предпринимателей работают в усиленном режиме в соответствии с наработанным алгоритмом реагирования. Для обеспечения своевременной обратной связи «на местах», руководители региональных палат состоят в областных противопаводковых оперативных штабах.

В региональные палаты предпринимателей за помощью обратились 108 предпринимателей. Из Актюбинской области обратились – 71 предприниматель, Западно-Казахстанской – 11 предпринимателей, Костанайской – 26. Предварительная сумма ущерба бизнесу составляет – 1,4 млрд тенге.

Поступающие в действующий call-центр 1432 запросы предпринимателей обрабатываются все без исключения.

Обращениям субъектов сельского хозяйства дается высочайший уровень приоритетности. По предварительным данным, наибольший ущерб нанесен животноводам из-за гибели скота и растениеводам - из-за потерь посевного материала, а это – отрасль, имеющая стратегическое значение в системе жизнеобеспечения страны. НПП будет содействовать аграриям в сборе оперативных данных для направления в местные исполнительные органы для возмещения ущерба.

Множество вопросов касаются Свидетельства о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Данное свидетельство подтверждает невозможность исполнения договорных обязательств ввиду таких обстоятельств как: стихийные бедствия, эпидемии, закрытие границ, пожары и др.

Также, палата ведет переговоры с институтами развития и НУХ «Байтерек» о предоставлении фермерам отсрочки по погашению задолженностей перед Аграрной кредитной корпорации и Фонде развития предпринимательства «Даму».

С первых дней прихода стихии, члены региональных советов организовали поставку гуманитарной помощи для тех, кто лишился крова, выделили специальную технику для отвода воды, транспорт для эвакуации и обеспечения поставки товаров первой необходимости. Рядовые предприниматели, компании, промышленные корпорации направляют значительные финансовые средства в базирующиеся в региональных палатах пункты приема помощи и фонды для поддержки соотечественников.

В зарекомендовавший себя Фонд «Күшіміз бірлікте» – «Сила в единстве» продолжают поступать пожертвования для бизнесменов, пострадавших от паводков. Средний и крупный бизнес точечно помогает малым предприятиям в районах.

Национальная палата не осталась в стороне и намерена содействовать реабилитации подтопленных предприятий. Сотрудники добровольно направляют свою однодневную заработную плату в Фонд.

В тоже время, призываем предпринимателей не допускать роста цен на социально-значимые продукты и товары на фоне кризисной ситуации. Подобные действия не соответствуют политике и идее НПП «Атамекен», которая выступает за справедливый бизнес.

Кроме того, палата, на фоне прихода «большой воды», хочет обратить особое внимание на низкую застрахованность активов бизнеса. НПП совместно с частными страховыми компаниями неоднократно указывал на эту системную проблему. При грамотной страховой политике выиграет и бизнес, и государство.

В целом, Национальная палата предпринимателей придерживается принципов солидарности со всеми субъектами бизнеса.

Реквизиты Фонда «Күшіміз Бірлікте»:

БИН 220140002583;

расчетный счет АО "Банк ЦентрКредит": KZ268562203115072353;

реквизиты АО "Банк ЦентрКредит":

БСК/БИК (SWIFT) KCJBKZKX

БСН/БИН 980741000260 КНП 119