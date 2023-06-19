Нулевой рост цен на социальные продукты зафиксировали на прошлой неделе в Казахстане

На субботнем совещании в Правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина подведены итоги работы регионов по стабилизации цен на продукты питания за неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания также рассмотрены результаты деятельности СПК и акимата Улытауской области, обсуждены ход подготовки к рисовой ярмарке в Кызылординской области и процесс закупа осеннего урожая в стабфонды на предстоящую зиму и межсезонье.

За прошедшую неделю общий индекс роста цен на СЗПТ по стране составил 0%. Более того, продолжается снижение цены на капусту, гречку, яйца и подсолнечное масло. Наблюдается незначительный сезонный рост на картофель и морковь, связанный с поступлением раннего урожая.

На одном из прошлых совещаний Серик Жумангарин дал поручение проверить договоры акиматов, заключенных по оборотным и форвардным схемам. И.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков доложил о результатах рабочей поездки в Улытаускую область.

«По итогам проведенного анализа в работе местных исполнительных органов и СПК выявлен ряд нарушений. Во-первых, акиматом не утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) для осуществления закупа в региональный стабфонд. Во-вторых, на 6 июня текущего года в супермаркетах и магазинах Жезказгана зафиксировано превышение пороговых цен по 9 наименованиям социальных продуктов. В-третьих, у СПК отсутствуют договоры по «оборотной схеме». Соответственно, выделенные на льготные займы предпринимателям денежные средства не достигают своей цели, используются нерационально и лежат на депозитах.

Продукция, закупаемая через СПК в стабфонд, отсутствует в магазинах региона. При имеющихся запасах в стабфонде по девяти наименованиям СЗПТ в январе-мае этого года товарные интервенции практически не проводились. Большая часть запасов товаров перенесена на осень 2023 и начало 2024 года. При том что общий объем запасов социальных продуктов у СПК составляет 2 170 тонн, объем реализации в 2023 году составил всего 243 тонны», – заявил Айдар Абилдабеков.

Кроме того, департамент торговли Улытауской области выявил 4 факта продажи социальных продуктов СПК предпринимателям, которые перепродавали товар с завышенной торговой надбавкой. В частности, в марте этого года СПК «Улытау» заключил договор с предпринимателем на продажу лука в объеме 1 500 кг по 190 тенге, который в дальнейшем реализовывал лук с торговой надбавкой до 47% вместо допустимых 15%, то есть по 280 тенге за килограмм.

Другой предприниматель приобретал капусту у СПК по цене 45 тенге за килограмм, а продавал за 360 тенге, накрутив цену в 8 раз. Подобные факты выявлены при продаже картофеля и подсолнечного масла. В то время как в соответствии с законодательством о регулировании торговой деятельности при заключении договоров поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. И при нарушении этого требования сделка становится недействительной.

По всем выявленным фактам предприниматели привлечены к административной ответственности по статье 204-4 КоАП РК. По действиям должностных лиц акимата и СПК материал будет направлен в Антикоррупционную службу.

О наличии запасов овощей в регионах доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. В целом работа по финансированию осеннего урожая продолжается. Со стороны МСХ по картофелю, луку и капусте регионам было поручено довести контракты до рекомендуемых объемов.

В ходе совещания было отмечено, что в рамках Типовых правил расширен список СЗПТ для заключения форвардных договоров. Внедрено форвардное финансирование для производства гречневой крупы, риса, масла подсолнечного, муки и сахара. Таким образом, у акиматов есть возможность осуществить форвардное финансирование перерабатывающих предприятий для закупа сырья (риса-шала, гречихи, подсолнечника) осеннего урожая. Для этого, как подчеркнул Ербол Тасжуреков, регионам необходимо подтвердить объем потребности по данным товарам.

На совещании также обсудили подготовку к проведению ярмарки риса в Кызылординской области, запланированной на 24 июня. В ней примут участие все СПК регионов и крупные производители риса и социальных продуктов для заключения форвардных договоров на осенний урожай.

«Нулевой показатель роста цен на социальные продукты за прошлую неделю – это положительный результат. С начала года и по конец мая индекс роста цен на СЗПТ составил 4,2%, по итогам июня он не должен превысить 4,3%. Всем акиматам необходимо принять исчерпывающие меры по его обеспечению. Министерству торговли и интеграции взять на особый контроль работу всех местных исполнительных органов и СПК «Улытау» в частности по стабилизации цен на социальные продукты», – поручил Серик Жумангарин по итогам совещания.