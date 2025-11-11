Нургиса Адилетулы стал трехкратным победителем Игр исламской солидарности

Спорт
84
Дана Аменова
специальный корреспондент

В «толчке» казахстанский тяжелоатлет поднял 210 кг

Фото: Турар Казангапов

Нургиса Адилетулы, выступающий за сборную Казахстана по тяжелой атлетике, завоевал ещё два «золота» на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, сообщает Kazpravda.kz

Спортсмен триумфально выступил в весовой категории до 94 килограммов.

В «толчке» казахстанец поднял 210 кг, что стало лучшим результатом среди всех участников. Также он стал лучшим и в сумме двоеборья - 385 кг.

Добавим, что ранее Адилетулы завоевал «золото» в «рывке» (175 кг).

#тяжелая атлетика #Спорт #золото #Саудовская Аравия #НОК #Игры исламской солидарности

