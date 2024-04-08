Нурлан Байбазаров проинспектировал работу по укреплению берега Урала

7 апреля в Западно-Казахстанской области вице-премьер Нурлан Байбазаров посетил подтопленные и находящиеся под угрозой подтопления территории, в том числе дачные массивы в окрестностях города Уральска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер ознакомился с работой по предупреждению паводков на основной водной артерии региона - реке Урал. В связи с подъемом воды укрепляются берега мешками с песком, работает тяжелая техника.

Напомним, из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к ЗКО, поступает большой объем воды. В частности, из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 300 кубометров в секунду. Также из Ириклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется порядка 2 тыс. кубометров. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урал и дальше в Каспий. В связи с этим уровень Урала может достичь опасного уровня, угрожая городу.

Также осмотрено Узункольское водохранилище Теректинского района. Ситуация стабильная, уровень воды снижается.

«Специалисты должны держать ситуацию на контроле. Правительство со своей стороны окажет необходимую помощь», — сказал заместитель премьер-министра.

В результате паводка в 5 районах ЗКО и г. Уральске были затоплены жилые дома и дачи. По области эвакуировано около 7 тыс. человек.

В эвакуационных пунктах созданы необходимые условия, помощь пострадавшим от наводнения оказывают тысячи волонтеров. Обеспечена доставка населению продуктов питания, медикаментов и одежды. Организованы дежурства. Школьники обучаются в онлайн-формате.