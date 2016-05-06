Нурсултан Назарбаев посетил концерт ко Дню защитника Отечества

Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Центральный концертный зал "Казахстан", где прошли праздничные выступления, посвященные Дню защитника Отечества, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В концертной программе прозвучали патриотические песни и музыкальные композиции отечественных композиторов о Родине, ее героях и воинах в исполнении солистов военного ансамбля и эстрадно-симфонического оркестра Министерства обороны, а также популярных артистов страны. Все музыкальные номера сопровождались танцевальными постановками, подготовленными балетной труппой ансамбля военного ведомства, а также видеокадрами армейских будней и военных учений.
Обращаясь к присутствующим, Елбасы поздравил с Днем защитника Отечества.
"Испокон веков защитники Родины всегда были воплощением чести и доблести, отваги и мужества, патриотизма и беззаветного служения своему народу. Казахстанцы бережно хранят память о подвигах всех поколений героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость. Ратные награды дедов и отцов – это бесценные реликвии для казахстанских семей. Символично, что День защитников Отечества и День Победы в Великой Отечественной войне следуют друг за другом в нашем праздничном календаре. Это подчеркивает преемственность славных воинских традиций всех поколений нашего народа", – сказал Президент.
Нурсултан Назарбаев высказал особые слова благодарности ветеранам войны и труженикам тыла.
"Великая Победа – символ нашей героической истории и дружбы народов, плечом к плечу одолевших и разгромивших гитлеровский фашизм. Забота о вашем благополучии – это лишь частица дани нынешнего поколения за ваше самопожертвование в тяжелые годы войны. Ваш ратный подвиг никогда не будет забыт на казахстанской земле. Спасибо и низкий поклон всем ветеранам за героизм, за Великую Победу, результаты которой мы, ваши дети, пожинаем сегодня", – подчеркнул Глава государства.
Президент Казахстана отметил, что День защитника Отечества – это славная годовщина рождения Вооруженных сил нашей страны.
"В этом году мы будем отмечать этот памятный день в рамках подготовки к 25-летнему юбилею нашей Независимости. Создание национальной армии, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота – одна из важных страниц биографии суверенного Казахстана. Пройден большой путь от формирования первых войсковых частей до нынешней современной системы национальной обороны и безопасности. Оснащенность самым современным оружием и техникой, профессионализм командиров, высокий уровень боевой подготовки и выучки личного состава – это качества, присущие нашим Вооруженным силам", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства обратил внимание на то, что в нашей стране делается все необходимое для обеспечения высокого уровня обороноспособности.
"Оборонные расходы финансируются в приоритетном порядке, даже несмотря на трудности. На боевое дежурство заступают, в полном соответствии с программой перевооружения, новые виды военной техники. В ближайшие годы будет обновлено не менее 70 процентов всех видов оружия и техники, а по отдельным категориям – до 100 процентов. Ежегодно проводится более ста оперативных проверок и войсковых учений, максимально приближенных к условиям вероятной современной войны", – рассказал Президент.
Кроме того, в рамках модернизации военного комплекса предстоит решить ряд задач по развитию наукоемких производств и трансферта технологий в отечественной оборонной промышленности.
Елбасы отметил, что наша страна активно развивает военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, а воинское мастерство Вооруженных сил Казахстана укрепляется в совместных учениях в рамках ОДКБ и ШОС, взаимодействия по программе партнерства с НАТО.
Глава государства отметил, что защищать Родину – это самая почетная и уважаемая профессия.
"Укрепление национальной обороны и безопасности во многом связано с задачами развития сферы военного образования, усиления морально-политического духа войск. Сегодня важно настроить работу с личным составом Вооруженных сил на основе Патриотического Акта Мәңгілік Ел, принятого Ассамблеей народа Казахстана", – заметил Нурсултан Назарбаев.
Президент выразил убежденность, что Вооруженные силы нашей страны всегда будут нерушимым оплотом Независимости, мира и согласия в нашем обществе.
"Благодарю военнослужащих и гражданских лиц, работающих в оборонном комплексе, всех казахстанцев за высокую патриотическую ответственность и личную причастность к обеспечению защиты Родины", – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в сложных условиях новой глобальной реальности мир является созидательной константой.
"Всеобщий мир прочно и надежно защищает народы и страны. Поэтому я обратился к международному сообществу с Манифестом "Мир. XXI век". Это призыв объединить силы против глобальной войны и принять меры, избавляющие человечество от угрозы самоуничтожения. Он особо актуален в преддверии 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, который мы торжественно отметим через несколько месяцев. Справедливое мироустройство, свободное от ядерного оружия, военных угроз и вызовов безопасности народам, основанное на принципах доверия и сотрудничества всех наций, – это основа нашей внешней политики. Приближая ее шаг за шагом, мы будем делать прочнее и надежнее защиту нашей родной земли", – заключил Президент.
Глава государства еще раз поздравил всех казахстанцев с Днем защитника Отечества и наступающим Днем Победы.