Нурсултан Назарбаев посетил концерт ко Дню защитника Отечества

Президент
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Ксения Воронина
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Центральный концертный зал "Казахстан", где прошли праздничные выступления, посвященные Дню защитника Отечества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В концертной программе прозвучали патриотические песни и музыкальные композиции отечественных композиторов о Родине, ее героях и воинах в исполнении солистов военного ансамбля и эстрадно-симфонического оркестра Министерства обороны, а также популярных артистов страны. Все музыкальные номера сопровождались танцевальными постановками, подготовленными балетной труппой ансамбля военного ведомства, а также видеокадрами армейских будней и военных учений.

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Обращаясь к присутствующим, Елбасы поздравил с Днем защитника Отечества.

"Испокон веков защитники Родины всегда были воплощением чести и доблести, отваги и мужества, патриотизма и беззаветного служения своему народу. Казахстанцы бережно хранят память о подвигах всех поколений героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость. Ратные награды дедов и отцов – это бесценные реликвии для казахстанских семей. Символично, что День защитников Отечества и День Победы в Великой Отечественной войне следуют друг за другом в нашем праздничном календаре. Это подчеркивает преемственность славных воинских традиций всех поколений нашего народа", – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев высказал особые слова благодарности ветеранам войны и труженикам тыла.

"Великая Победа – символ нашей героической истории и дружбы народов, плечом к плечу одолевших и разгромивших гитлеровский фашизм. Забота о вашем благополучии – это лишь частица дани нынешнего поколения за ваше самопожертвование в тяжелые годы войны. Ваш ратный подвиг никогда не будет забыт на казахстанской земле. Спасибо и низкий поклон всем ветеранам за героизм, за Великую Победу, результаты которой мы, ваши дети, пожинаем сегодня", – подчеркнул Глава государства.

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Президент Казахстана отметил, что День защитника Отечества – это славная годовщина рождения Вооруженных сил нашей страны.

"В этом году мы будем отмечать этот памятный день в рамках подготовки к 25-летнему юбилею нашей Независимости. Создание национальной армии, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота – одна из важных страниц биографии суверенного Казахстана. Пройден большой путь от формирования первых войсковых частей до нынешней современной системы национальной обороны и безопасности. Оснащенность самым современным оружием и техникой, профессионализм командиров, высокий уровень боевой подготовки и выучки личного состава – это качества, присущие нашим Вооруженным силам", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на то, что в нашей стране делается все необходимое для обеспечения высокого уровня обороноспособности.

"Оборонные расходы финансируются в приоритетном порядке, даже несмотря на трудности. На боевое дежурство заступают, в полном соответствии с программой перевооружения, новые виды военной техники. В ближайшие годы будет обновлено не менее 70 процентов всех видов оружия и техники, а по отдельным категориям – до 100 процентов. Ежегодно проводится более ста оперативных проверок и войсковых учений, максимально приближенных к условиям вероятной современной войны", – рассказал Президент.

Кроме того, в рамках модернизации военного комплекса предстоит решить ряд задач по развитию наукоемких производств и трансферта технологий в отечественной оборонной промышленности.

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Елбасы отметил, что наша страна активно развивает военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, а воинское мастерство Вооруженных сил Казахстана укрепляется в совместных учениях в рамках ОДКБ и ШОС, взаимодействия по программе партнерства с НАТО.

Глава государства отметил, что защищать Родину – это самая почетная и уважаемая профессия.

"Укрепление национальной обороны и безопасности во многом связано с задачами развития сферы военного образования, усиления морально-политического духа войск. Сегодня важно настроить работу с личным составом Вооруженных сил на основе Патриотического Акта Мәңгілік Ел, принятого Ассамблеей народа Казахстана", – заметил Нурсултан Назарбаев.

Президент выразил убежденность, что Вооруженные силы нашей страны всегда будут нерушимым оплотом Независимости, мира и согласия в нашем обществе.

"Благодарю военнослужащих и гражданских лиц, работающих в оборонном комплексе, всех казахстанцев за высокую патриотическую ответственность и личную причастность к обеспечению защиты Родины", – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в сложных условиях новой глобальной реальности мир является созидательной константой.

"Всеобщий мир прочно и надежно защищает народы и страны. Поэтому я обратился к международному сообществу с Манифестом "Мир. XXI век". Это призыв объединить силы против глобальной войны и принять меры, избавляющие человечество от угрозы самоуничтожения. Он особо актуален в преддверии 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, который мы торжественно отметим через несколько месяцев. Справедливое мироустройство, свободное от ядерного оружия, военных угроз и вызовов безопасности народам, основанное на принципах доверия и сотрудничества всех наций, – это основа нашей внешней политики. Приближая ее шаг за шагом, мы будем делать прочнее и надежнее защиту нашей родной земли", – заключил Президент.

Глава государства еще раз поздравил всех казахстанцев с Днем защитника Отечества и наступающим Днем Победы.

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