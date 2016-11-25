Истинное величие, гордость и славу народа составляют его выдающиеся сыны. Родившись детьми своих родителей, впоследствии выдающимися мыслями и деяниями они становятся достоянием всего человечества, оказывая значительное влияние на его развитие. Именно такого планетарного масштаба сын родился 6 июля лихого предвоенного 1940 года в предгорьях Заилийского Алатау в простой казахской семье Абиша и Альжан Назарбаевых. Само его рождение после 6 лет молитв ко Всевышнему поистине стало божьим промыслом. Не думаю, что мальчика в детстве будили словами «Вставайте сэр, вас ждут великие дела», но то, что на далекой заимке полуголодные родители назвали мальчика Нурсултаном – «несущим свет, благоденствие правителем», убедительно свидетельствует о том, насколько были великими их надежды и ожидания от долгожданного первенца.

Сегодня не только страна, но и весь мир видит, что Нурсултан Назарбаев с лихвой оправдал эти надежды, став отцом-основателем нового независимого Казахстана, признанным мировым лидером, влияние которого на обеспечение региональной и глобальной безопасности трудно переоценить. Сегодня самые известные эксперты, научно-аналитические центры, общественно-политические деятели в разных странах мира исследуют теорию и практику Президента Казахстана по строительству независимого государства, обеспечению мира и безопасности на Земле.

1 декабря 1991 года обездоленные, стоявшие на краю пропасти казахстанцы на первых свободных выборах в порыве отчаяния и надежды избрали своим первым Президентом Нурсултана Абишевича Назарбаева, доверив ему свою судьбу и судьбу страны. Именно этот мудрый исторический выбор народа стал определяющим фактором становления и успешного развития нашего государства все эти 25 лет. Более того, он есть и будет надежным фундаментом уверенного и поступательного развития Казахстана в будущем.

«Важно не писать, а делать историю», – говорил канцлер Отто фон Бисмарк. Но такое – удел совсем немногих, как явствует тысячелетний опыт человечества. Великую историю в подлинном смысле слова делают великие люди.

Такие личности обладают особыми качествами: стратегическим видением ситуации, оптимальных путей ее развития, острым аналитическим умом и феноменальной памятью, титанической работоспособностью, несокрушимой верой в свою правоту и огромным личным мужеством, редкой способностью в достижении намеченных целей. Они лишены такой черты, как несовершенство исполнения, которое зачастую самые смелые и благие замыслы не доводит до реального воплощения.

Все эти и другие качества поистине Лидера от бога в полной мере присущи Нурсултану Назарбаеву. Именно ему было суждено на рубеже веков, в эпоху тектонических перемен взять на себя историческую ответственность за судьбу своего народа, более того, оказать значительное влияние на мировые процессы.

Как известно, накануне обретения независимости Казахстан давал немало объективных поводов для самых пессимистичных прогнозов относительно возможности своего суверенного существования.

Так, экономика страны в основном представляла собой сырьевой придаток центра, а другая ее часть работала на военно-промышленный комплекс СССР. 93% экономики республики было союзного подчинения и только на 7% она отвечала собственным потребностям.

На общественном самочувствии в прямом и переносном смысле сказывались тяжелейшие последствия двух зон рукотворных экологических катастроф – Аральского моря и Семипалатинского полигона.

Кроме того, в это время ряд бывших советских республик уже потрясали многочисленные межэтнические конфликты, в результате которых проливалась кровь. В этом плане многонациональный и многоконфессиональный Казахстан также объективно был весьма уязвим. Не случайно известный Збигнев Бзежинский утверждал, что противостояние между приверженцами христианской и мусульманской веры в Казахстане может обернуться повторением югославского сценария. И надо сказать, что американский политик был не одинок в таких пессимистических прогнозах относительно становления и развития независимого Казахстана.

На таком весьма взрывоопасном фоне каждый шаг Президента должен был быть выверен с особой точностью. Прежде всего Нурсултан Назарбаев смог обеспечить мир и согласие в нашем многонациональном доме, и все эти годы бережет это достояние как зеницу ока.

По инициативе Президента была создана и успешно работает Ассамблея народа Казахстана – уникальный институт обеспечения межнационального мира и согласия. Так Н. Назарбаевым был заложен надежный фундамент стабильности и развития независимого Казахстана.

Опираясь на стабильность и общественное согласие, высокий уровень доверия народа, Глава нашего государства осознанно пошел на решительные ускоренные экономические реформы, что позволило Казахстану значительно раньше и успешнее многих постсоветских стран пройти болезненный этап перехода от планового управления к рыночной экономике. Президентом была выработана и предложена стране внятная и действенная стратегия развития «Казахстан-2030», которая все эти годы была «дорожной картой» поступательного развития независимого Казахстана.

Реализуя свою стратегию, Н. Назарбаев твердо и последовательно обеспечивает главное право казахстанцев – право на достойную жизнь. Эффективность его социально-экономической политики особенно ярко проявилась в последние годы, когда из-за последствий тяжелейшего мирового финансово-экономического кризиса даже в самых развитых странах сокращаются социальные расходы, закрываются предприятия, растет безработица.

В Казахстане, напротив, создаются новые рабочие места, строятся предприятия, дороги, школы, больницы, жилье, повышаются стипендии, зарплаты, пенсии и пособия. Увеличивается количество образовательных грантов для молодежи. Динамично развиваются отечественное образование и здравоохранение, повышаются их уровень и качество. Значительно увеличилась продолжительность жизни казахстанцев, существенно уменьшились материнская и детская смертность.

С первых дней независимости Глава государства наряду с заботой о хлебе насущном для народа уделял особое внимание духовному возрождению страны. Несмотря на известные экономические трудности Президентом была принята государственная программа «Мәдени мұра», которая дала мощный импульс возрождению и развитию традиций и культуры нашего народа. Вернула нашему поколению бесценные сокровища, духовные и материальные памятники Великой степи. Особенно в последние годы расширилась и качественно укрепилась материально-техническая база отечественной культуры не только в Астане, но и во всех регионах страны, появились новые талантливые творческие коллективы. Благодаря твердой и последовательной политике Президента за годы независимости на небывалую высоту был поднят предаваемый забвению униженный казахский язык, который сегодня стал одним из мощных объединяющих факторов многонацио­нального народа Казахстана.

Квинтэссенцией деятельности Главы государства все эти годы были и остаются благополучие, достаток, повышение качества и уровня жизни народа.

Само по себе строительство нового государства на обломках империи – дело архитрудное. Относительно Казахстана тем более. Не имея юридически оформленных границ, невозможно говорить о суверенитете и независимости государства. Особенно острым и судьбонос­ным был этот вопрос для казахского народа, который в своей многовековой многострадальной истории не имел государственных границ в полном смысле этого слова. Именно решение вопроса о границе стало для нашего Лидера важнейшим приоритетом. Так как большую часть границ Казахстан имеет с великими державами – Россией и Китаем, которым не удавалось урегулировать границы ни во времена царской России, ни в советский период, то можно представить масштабы трудностей достижения искомой цели.

РК проделала огромную многолетнюю работу по демаркации границы с РФ, закончившуюся ратификацией Договора о казахстанско-российской государственной границе в 2006 году. Ранее, в 2002 году, было завершено международное правовое оформление государственной границы между Астаной и Пекином. Так свершилась многовековая мечта многих поколений казахов, их священная земля обрела государственные границы, которые признаны миром.

По всему периметру наших границ создан пояс доверия и добрососедства. Более того, Казахстан получил гарантии безопасности и целостности территории от всех пяти признанных ядерных держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, России, Великобритании, Китая и Франции. Тем самым молодое государство обеспечило для своего развития благоприятные внешние условия. Это позволило Казахстану привлечь крупные иностранные инвестиции в свою экономику, дало возможность провести кардинальные экономические реформы. И эти исторические достижения стали возможными прежде всего благодаря стратегическому видению, огромной политической воле, редкой человеческой харизме и высокому дипломатическому мастерству нашего Первого Президента.

Еще одним фундаментальным закреплением казахской государственности стало строительство новой столицы. Думаю, что на этот смелый и неординарный шаг Нурсултана Абишевича подвигли не только известные сегодня причины геополитического и экономического характера, но и огромная вера в созидательный потенциал своего народа, в будущее независимого Казахстана.

Сегодня мы воочию убеждаемся в том, что замыслы Елбасы воплощаются в жизнь в полном объеме и даже с опережением. Начавшись с реконструкции старой правобережной части, город перешагнул реку Есиль, и буквально за несколько лет на его левом берегу, практически в голой степи взметнулся ввысь светлый, как мечта, новый город.

Как справедливо заметил Президент России Владимир Путин, «после развала Союза, пока остальные, опиравшиеся ранее друг на друга республики, собирались с мыслями, несмотря ни на какие финансовые трудности, Назарбаев построил в самом сердце Евразии современный мегаполис. Это подвиг, самый настоящий подвиг». Сегодня величественно раскинувшаяся в самом сердце Евразии Астана стала не только впечатляющим символом созидательной мощи независимого Казахстана, но и уверенно превращается в одну из наиболее авторитетных столиц мира.

Отсюда из Акорды исходят активная внешнеполитическая деятельность Главы нашего государства, его неустанные последовательные усилия по обеспечению региональной и глобальной безопасности, которые находят всевозрастающее уважение и поддержку международного сообщества.

Необходимо особо подчеркнуть, что внешняя политика является исключительной прерогативой Елбасы, инструментом ее реализации является МИД, а полевыми игроками – послы – назначенцы Президента.

В качестве посла и министра иностранных дел Казахстана с первых дней независимости мне посчастливилось быть участником многих переговоров Президента с главами иностранных государств и правительств, руководителями международных организаций и крупнейших транснациональных корпораций. И с первых встреч Президент еще неизвестной страны вызывал у собеседников уважение и доверие своим непоказным достоинством, глубиной знания предмета переговоров, надежностью и редким человеческим обаянием.

Именно Нурсултан Назарбаев не только как Президент, но и прежде всего как человек, стал первым брендом Казахстана, которому мир поверил, и с каждым годом он укреплял это доверие как к себе, так и к нашей стране.

За эти 25 лет Н. Назарбаеву пришлось поработать с четырьмя поколениями глав ключевых государств мира, и со всеми ними у него складывались достойные, равноправные и доверительные, зачастую дружеские отношения, которые не прерываются и после ухода этих руководителей со своих постов. Среди них ныне покойные Б. Ельцин, С. Демирель, здравствующие Цзян Цзэминь, Дж. Буш-старший, Б. Клинтон, М. Мохамад и другие.

Сегодня мировые лидеры, высоко оценивая выдающийся личный вклад Нурсултана Назарбаева в обеспечение региональной и глобальной безопасности, во многих кризисных ситуациях обращаются к Главе нашего государства. Так, в апреле 2010 года во время тяжелейшего политического кризиса в Кыргызстане президенты США и России обратились с просьбой помочь в урегулировании ситуации именно к Назарбаеву. В результате огромных усилий нашему Президенту удалось удержать соседнюю страну от сползания в полномасштабную гражданскую войну.

Международная общественность признает и отдает должное последовательной конструктивной роли лидера Казахстана в мирном разрешении иранской ядерной проблемы.

Как известно, немало времени и сил Нурсултан Абишевич отдает урегулированию российско-украинских отношений, народов одинаково близких нам.

Особую признательность своих народов Н. Назарбаеву за нормализацию глубочайшего кризиса в российско-турецких отношениях выразили президенты В. Путин и Р. Эрдоган. Это дорогого стоит, и наши соотечественники по праву гордятся эффективной миротворческой деятельностью своего Елбасы.

По признанию лидеров нового поколения, Н. Назарбаев, являясь признанным и авторитетнейшим патриархом мировой политики, и сегодня остается удивительно динамичным и современным. Именно поэтому у него сложились добрые партнерские отношения с В. Путиным, Си Цзиньпином, Б. Обамой и другими лидерами новой формации на Востоке и Западе.

Результатом такой многолетней последовательной созидательной деятельности Президента по социально-экономическому развитию страны, укреплению авторитета Казахстана на международной арене, по обеспечению региональной и глобальной безопасности, актом личного доверия и уважения Н. Назарбаеву стало единогласное решение 56 государств – членов ОБСЕ о председательстве Казахстана в 2010 году в этой авторитетной международной организации.

Непреходящее значение такого решения для страны объективно и емко определил сам Елбасы, заявив следующее: «Это историческое решение представляет собой справедливую оценку достижений независимого Казахстана. Сегодня Казахстан превратился в активного участника глобальной безопасности, источник мира, согласия и стабильности. Известный своей справедливостью казахский народ первым среди стран Азии и постсоветского пространства принимает у себя саммит такой авторитетной организации. Никогда Казахстан не добивался такого признания».

Благодаря впечатляющей энергетике, глубочайшей эрудиции, непоколебимой политической воле и дипломатическому мастерству Н. Назарбаева Казахстан впервые после 11-летнего перерыва блестяще провел саммит и обеспечил согласование и принятие всеми 56 государствами исторической Астанинской декларации ОБСЕ. Когда в полночь со 2 на 3 декабря 2010 года председатель саммита Н. Назарбаев объявил о принятии Астанинской декларации ОБСЕ, зал Дворца Независимости буквально взорвался аплодисментами. Это высокие представители 56 стран – участниц организации выразили свое восхищение беспрецедентным международным успехом Казахстана и его Лидера. Это был действительно звездный час Казахстана, заслуженный личный триумф Главы государства, яркая демонстрация миру величия казахского народа, единства и сплоченности казахстанцев.

И среди таких звездных высот, подлинно исторических достижений нашего Президента перед собственным народом и миром – закрытие Семипалатинского ядерного полигона, отказ от крупнейшего ядерного арсенала, соз­дание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Астанинского экономического форума и, конечно, предстоящие ЭКСПО-2017 и членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Еще одной знаковой вехой в многолетних последовательных миротворческих усилиях Н. Назарбаева стал его недавний визит в Японию. Присуждение нашему Президенту специальной Премии культуры мира стало яркой демонстрацией объективного признания миром его выдающегося вклада в укрепление взаимопонимания и сотрудничества на Земле, снижение ядерной угрозы. В высшей степени было справедливо, что именно Н. Назарбаев, признанный лидер международного антиядерного движения, обратился из эпицентра первого атомного удара к главам государств и правительств планеты с призывом окончательно освободить мир от дамоклова меча ядерного оружия.

Но самое важное, что все эти годы Елбасы обеспечиваются мир и согласие, единство и взаимопонимание в нашем многонациональном доме, и главное право казахстанцев – право на достойную жизнь.

Триумфальный успех Главы государства на последних президентских выборах еще раз убедительно продемонстрировал, что и сегодня, как и все эти 25 лет, именно со своим испытанным Лидером народ Казахстана неразрывно связывает свое настоящее и будущее. Ярким проявлением непоколебимой веры в созидательный потенциал своего народа, в его светлое будущее стала высокая цель «Мәңгілік Ел», к которой вот уже четверть века твердо и уверенно, без колебаний и потрясений ведет свой народ наш Первый Президент, великий современник – Нурсултан Назарбаев.