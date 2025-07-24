Как рассказали в пресс-службе акимата Талдыкоргана, в этом году появление пауков по всей территории Казахстана специалисты связывают с жаркой и засушливой погодой. Особенно опасны они в летние месяцы, когда чаще всего встречаются на дачных участках, в сараях и под открытым небом. Чтобы предотвратить возможные инциденты, в Талдыкоргане проводят профилактическую обработку территорий. Для жителей же городской акимат регулярно распространяет памятки о том, что делать, если заметили на участке или во время прогулки каракурта, и как поступить, если паук укусил.