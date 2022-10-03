Нужны безотлагательные меры

Состояние реки Урал и снижение ее водности, несовершенная система управления отходами, влияние роста популяции сайгаков на фермерские хозяйства – эти и другие вопросы природопользования обсудил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев с руководством и общественностью Западно-Казахстанской области.

В рамках рабочей поездки в регион глава ведомства ознакомился с ходом строительства четвертого этапа Кирово-Чижинского магистрального канала, провел встречу с населением и личный прием граждан, дал акиму области ряд поручений.

На встрече с общественностью министр кратко озвучил ситуацию в сферах экологии, геологии, водных ресурсов, лесного и рыбного хозяйства в регионе и в целом по стране. Он отметил, что по результатам экомониторинга уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Уральска и Аксая характеризуется как высокий. Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по стране за шесть месяцев этого года составил 998 тыс. тонн, что на 14% ниже аналогичного периода 2021-го. На ЗКО приходится 12,1 тыс. тонн, что на 43% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Это достигнуто за счет реализации природоохранных мероприятий. За последние шесть лет в результате системной работы выбросы в регионе удалось снизить более чем в два раза.

– В качестве системных мер для улучшения экоситуации в прошлом году принят новый Экологический кодекс, утвержден национальный проект «Жасыл Казахстан». Также в 2020-м утверждены и реализуются «дорожные карты» по улучшению экоситуации в разрезе регионов. В «дорожной карте» по решению экологических проблем региона предусмотрено 17 мероприятий, из которых исполнено два.

На постоянной основе проводится работа по снижению выб­росов природопользователями. В прошлом году проведена замена коллектора канализационных очистных сооружений Уральска. Природопользователями КПО б. в. и ТОО «Жайыкмунай» внедряются системы автоматизированного мониторинга выбросов вредных веществ на источниках в режиме онлайн.

К сожалению, есть риски несвое­временного исполнения некоторых мероприятий. Это касается внедрения системы оборотного водоснабжения на двух крупных коммунальных предприятиях – АО «Жайыктеплоэнерго» (городская ТЭЦ) и ТОО «Батыс су арнасы», оказывающего услуги по водоснабжению и водоотведению, а также строительства новых полигонов ТБО в Уральске и Аксае. Требуется принимать безотлагательные меры для реализации мероприятий «дорожной карты», – дал поручение акиму области министр. – Помимо этого, на сегодня мы проводим работу по актуализации «дорожных карт». С учетом того, что сейчас по законодательству 100% средств экологических платежей должны быть направлены на природоохранные мероприятия, необходимо включить новые мероприятия по улучшению экоситуации в регионе.

В числе основных экологичес­ких проблем региона министр назвал несовершенную систему управления отходами.

– По итогам полугодия этого года доля переработки ТБО по стране составила 23%, в ЗКО данный показатель значительно ниже – 14,7%, – привел цифры Сериккали Брекешев. – В регионе раздельный сбор мусора и сортировка внедрены в 13 населенных пунктах, действуют 18 предприятий по управлению отходами. В целом по стране их 379. Вызывает тревогу растущее количество несанкционированных свалок, особенно в областном центре, где их насчитывается 64.

В этом году по результатам космомониторинга в области выявлено 310 мест несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидировано лишь 84. В связи с этим за ненадлежащую работу по своевременной ликвидации стихийных свалок, допущению их образования привлечены к административной ответственности акимы сельских округов Бурлинского, Каратобинского, Чингирлау­ского и Теректинского районов.

Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. На территории области 147 полигонов ТБО, имеющих земельный акт, из них разрешительные документы есть только у двух полигонов ТБО в Уральске и Аксае. Это один из самых низких показателей по стране.

– Работа акиматом области по строительству новых и рекультивации старых полигонов ТБО в Уральске и Аксае ведется, но не на должном уровне, – прокомментировал положение дел в сфере глава ведомства, при этом отметив, что акиматом области для обеспечения сельских населенных пунктов соответствующими местами хранения ТБО разработана проектно-сметная документация на строительство полигонов в трех селах двух районов.

Министр поручил принять меры по улучшению состояния полигонов ТБО и надлежащему их обу­стройству, активно вовлекать субъекты малого и среднего бизнеса в сферу сбора, сортировки и переработки коммунальных отходов. Более того, для комплексной работы акимату необходимо разработать и утвердить программу по управлению коммунальными отходами.

В свою очередь министерством принят ряд системных мер для решения вопроса образования стихийных свалок. В частности, начата выдача лицензий предприятиям, занимающимся переработкой и утилизацией опасных отходов, создан реестр мусоровывозящих компаний, увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами.

Особую обеспокоенность последние годы вызывает экологическое состояние трансграничной реки Урал, связанное с уменьшением ее водности, которое обус­ловлено наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки. 85% стока реки формируется за счет воды, поступающей из Российской Федерации. В 2019 году зафиксирован исторический минимум объема стока реки – 3,5 кубических километра, что в три раза ниже среднемноголетних значений.

Для сохранения экосистемы Урала в 2020 году подписана Казахстанско-российская программа, утвержден перечень приоритетных мероприятий. В его рамках проводятся, в частности, мероприятия по зарыблению бассейна реки, по реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, берегоукреплению, дноуглублению, очистке. Так, на сегодня ведется реконструкция Кирово-Чижинского канала в Казталовском районе, канала Солянка – Азнабай – Тайпак и Азнабай-Тайпакской обводнительной системы в Акжаикском районе, разрабатывается проектно-сметная документация по проекту «Механизированная очистка протоки Чаган и Кушумского канала».

Член ОО «Эколого-туристское движение «Наш Урал» Сауле Загидуллина поинтересовалась, на чьем мнении основан перечень приоритетных мероприятий.

– Мы работали с экологами, водниками, учеными как с российской, так и с казахстанской стороны. Если у вас есть предложения, мы готовы их обсудить, – ответил министр. – «Дорожная карта» рассчитана на 2021–2024 годы. Понятно, что результаты будут видны после ее реализации. Дноуглубительные и берегоукрепительные работы требуют больших затрат. Поэтому некоторые мероприятия финансируются из республиканского бюджета. По мере выделения денег они будут реализованы. Ведется и подсчет водопользователей, работающих в бассейне реки. На сегодня насчитывается порядка 300 предприятий.

Общественник предложила включить в состав комиссии по сохранению бассейна трансграничной реки акима области, так как коллегиальный орган рассматривает комплексные вопросы, относящиеся к компетенции главы региона.

– Четыре года как работает комиссия, о ее работе мы услышали один раз, в феврале, когда были представлены промежуточные отчеты, по сути, ничего конкретного. Обнаружилось, что в комиссии нет специалистов, которые «ходят» по реке, в частности, водников, гидротехников. Деньги на науку не выделялись. Сейчас вроде бы начали выделять. Мы просили раз в полгода приезжать в Уральск и делать отчет. Когда нет информации, возникает много вопросов. Возможно, есть необходимость включить в комиссию местных специалистов, – сказал аким области Гали Искалиев, выразив готовность войти в состав комиссии.

Говоря о развитии геологичес­кой отрасли, министр отметил, что в Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений углеводородов. Минерально-сырьевая база Западно-Казахстанcкой области также может быть расширена геологоразведочными работами по ряду общераспространенных полезных ископаемых, таких как строительный песок, цементное сырье, гипс и другие.

– В рамках утвержденного нацио­нального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» в пятилетний период планируется региональное геологическое изучение недр по стране на площади более 680 тысяч квадратных километров, в том числе в ЗКО – на 8 тысяч квад­ратных километров. Указанные работы позволят составить карты геологического содержания с оценкой перспектив территории Казахстана для проведения последующих стадий геологоразведочных работ и привлечения инвестиций в геологоразведку, – доложил спикер.

Основными проблемами в водном хозяйстве министр обозначил высокий уровень изношенности водохозяйственных объектов, большие потери воды. Так, на начало 2017 года в стране было 41 аварийное водохранилище. За последние пять лет отремонтировано 16. В 2022-м будут восстановлены еще шесть сооружений, а к 2025-му планируется реконструировать оставшиеся 19 водохранилищ, в том числе в ЗКО предусмотрена реконструкция Кировского водохранилища в Акжаикском районе. Это позволит сэкономить порядка 800 млн кубометров воды.

В республике имеется порядка 3,5 тыс. магистральных каналов протяженностью около 21,5 тыс. км, из которых 11,9 тыс. км находится в неудовлетворительном состоянии. Планомерно ведется работа по их реконструкции. Так, до 2021 года было реконструировано 5,6 тыс. км. В планах до 2025-го провести реконструкцию оставшихся 6,4 тыс. км каналов. В результате потери воды сократятся на 1,7 куб. км. До 2026 года в ЗКО будет реконструировано девять каналов общей протяженностью 630 км на сумму 28 млрд тенге.

Выполняется масштабная работа по цифровизации оросительных каналов. В 2021-м оцифровано 22 канала, в этом году – 89. До 2025 года планируется оцифровать водоучет на 212 каналах. В целом ожидается, что в результате выполнения указанных мер перерасход воды снизится на 1,2 куб. км.

Для аккумулирования паводковых вод до 2025 года планируется построить девять новых водохранилищ в шести регионах, в том числе в ЗКО будет построено водохранилище на реке Большой Узень выше села Жалпактал. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Общий объем аккумулирования воды девяти водохранилищ составит 1,7 куб. км, в том числе по ЗКО – 38 млн куб. м.

По поручению Главы государства ведется работа по совершенствованию водного законодательства. Уже разработаны концепции нового Водного кодекса и сопутствующего законопроекта, которые размещены на портале открытых НПА для обсуждения.

Одним из ключевых моментов встречи с главой ведомства стало обсуждение ситуации по возрастающей численности сайгаков, их охране, а также по тому урону, который степная антилопа наносит фермерским хозяйствам региона.

На территории Казахстана оби­тает более 95% мировой популяции сайгаков, такие как бетпакдалинская, уральская и устюртская, численность которых по состоянию на 1 июня этого года составляет свыше 1,3 млн особей, из которых уральская популяция сайгаков – 801 тыс. особей. В целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков в текущем году в ЗКО созданы природный резерват «Бокейорда» площадью 343 тыс. гектаров и Ащиозекский природный заказник площадью 314,5 тыс. гектаров.

– В Министерство поступает много обращений от фермеров Западно-Казахстанской области по причине того, что в связи с увеличением численности сайгаков ими уничтожаются пастбищные, сенокосные и посевные угодья. В целях изучения прогноза развития популяции сайгаков, уточнения ареала и миграционных путей, кормовой базы в 2023–2025 годы запланировано проведение комплексных научных исследований. Также для разрешения конфликтных вопросов с сельхозтоваропроизводителями совместно с Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией агрострахования Казахстана прорабатывается механизм возмещения вреда сельскому хозяйству потравой дикими животными через систему агрострахования посевов сельскохозяйственных культур и пастбищ, – говорил Сериккали Брекешев.

Местные ученые отметили, что готовы дать необходимые рекомендации, так как наиболее полно владеют ситуацией по сайге. Они представили министру концепцию, в которой отражены пути миграции, ареалы распространения, прогнозы по росту поголовья, подняли вопрос по объемам для промышленного изъятия поголовья.

– Несколько месяцев назад зоо­защитники выступили против предложенных 10% на промышленное изъятие, – напомнил министр. – Решение по объемам изъятия должно устраивать всех, в том числе и экоактивистов.

В этой связи прозвучали также предложения по необходимости субсидирования установок электроограждений и возмещения ущерба за потравы полей.

Также министр дал поручение руководству области предусмот­реть в бюджете средства на субсидирование субъектов рыбного хозяйства:

– Утверждена программа развития рыбного хозяйства на 10 лет. До 2030 года по ЗКО планируется довести объем выращивания рыбы до 10 тысяч тонн, а также привлечь в сферу 48,9 миллиарда тенге частных инвестиций. В прошлом году в регионе выращено 147 тонн рыбы. План выполнен на 100%. В этом году намечено вырастить 514 тонн. До 2030 года количество рыбоводных хозяйств планируется увеличить с 13 до 50. В 2021-м в целях создания благоприятных условий для бизнеса на законодательном уровне принят ряд поправок, которые позволили расширить возможности субъектам рыбоводства и рыболовства. Прошу предусмотреть средства на субсидирование. В свою очередь нами для дальнейшего развития отрасли совместно с Министерством национальной экономики будут проработаны дополнительные меры господдержки.

Обсуждая экологическую ситуацию в регионе, участники совещания не обошли стороной и вопрос повышения лесистости.

– В настоящее время лесистость республики составляет 5%. Поставлена цель к 2030 году довести показатель до 5,3%. По инициативе Президента в прошлом году мы приступили к посадке двух миллиардов деревьев в течение пяти лет. План 2021 года выполнен. Посажено 138 миллионов деревьев на площади 66 тысяч гектаров, в том числе в ЗКО – 3,7 миллиона деревьев на площади 900 гектаров. В этом году в планах по стране посадить 278 миллионов саженцев, в том числе по ЗКО – 8 миллионов на площади 2,2 тысячи гектаров. С начала года уже посажено 2,2 миллиона деревьев на площади 563,9 гектара. В целях обеспечения цифрового мониторинга созданы интерактивная карта и приложение OrmanMap. Нами разработаны законопроекты о растительном мире, по усилению административной и уголовной ответственности за нарушение требований лесного законодательства, которые находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента и прошли первое чтение, – сообщил собравшимся министр.

Представители западноказах­станских экообъединений подняли вопросы безнаказанной вырубки пойменных лесов, необходимости выделения для области инспектора Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, увеличения штата инспекторов департамента экологии. Страдают пойменные леса и от разработки карьеров. Эту проблему, которая может губительно сказаться на главной водной артерии региона, можно решить, расширив резерват, считают экоактивисты.

Машинист насосной станции РГП ЗКФ «Казводхоз» Владимир Сумкин обратился к министру по поводу низкой зарплаты. По его словам, он получает менее 75 тыс. тенге в месяц – деньги, на которые не оплатишь детям высшее образование, не улучшишь жилищные условия.

– Это вопрос не решается ни на одном уровне. Все упирается в тариф. Его принимают на пять лет, последний раз пересматривали в прошлом году. Посмотрите, сколько стоит литр бутилированной воды в магазине. И это при тарифе 50 тенге за кубометр воды, – сказал он.

– Недавно на водном совете с участием Премьер-министра рассматривался вопрос постепенного увеличения тарифа. Кроме того, будем искать другие пути повышения зарплаты специалистам, – пообещал взять вопрос на контроль глава ведомства, поручив включить его в повестку совещания.