Статьи Нужны долгосрочные заказы Наталия ПОРТНЯГИНА

В рамках поездки по региону мажилисмены Снежанна Имашева, Кенес Абсатиров и Шавхат Утемисов посетили ТОО «Уральская торгово-промышленная компания». Предприятие образовано в 2007 году на базе завода «Пластик». 85% выпускаемой продукции – изделия из поли­этилена (трубы, товары народного потребления), оставшиеся 15% – профлист, металлочерепица, дорожные знаки и таблички.



Несмотря на то что коллектив ТОО составляет порядка 130 человек, в цехах работников – раз, два и обчелся. Все производственные линии автоматизированы, что обеспечивает бесперебойную, безаварийную работу. На предприятии установлено 6 экструзион­ных линий по выпуску полиэтиленовых труб для воды, газа, канализации и телекоммуникаций диамет­ром от 20 до 1 600 мм. Завод является первым в Казахстане предприятием, которое выпус­кает полиэтиленовые трубы такого большого диаметра. Обновить оборудование поз­волило участие в «Дорожной карте бизнеса-2020». В год завод перерабатывает около 30 тыс. тонн сырья, которое пока завозится из России. С нетерпением ждут запуска атырауского завода, тогда можно будет с уверенностью сказать, что полиэтиленовая продукция предприятия на 100% казахстанского содержания.



Продукция отгружается как по Казахстану, так и за рубеж: в Россию, Узбекистан, Кыргызстан. Один из крупных проектов, реализуемых заводом, – изготовление труб для мелиоративной системы в Оренбургской области.



Выступив перед коллективом, депутаты Мажилиса отметили положительную динамику развития предприятия. Работники, в свою очередь, смогли задать народным избранникам волнующие их воп­росы. Они касались наличия льгот для молодых семей при выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, споров вокруг земель сельхозназначения, защиты интересов предпринимателей.



В общении с депутатами директор Уральской торгово-промышленной компании Валерий Крылов отметил, что тендерные договоры должны быть переходящими, рассчитанными на несколько лет. Это позволит производству четко распределять объем работ на весь год, а в некоторых случаях и снизить себестоимость продукции. Речь зашла и о тарифах на коммунальные услуги.

