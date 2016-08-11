Нужны долгосрочные заказы

В рамках поездки по региону мажилисмены Снежанна Имашева, Кенес Абсатиров и Шавхат Утемисов посетили ТОО «Уральская торгово-промышленная компания». Предприятие образовано в 2007 году на базе завода «Пластик». 85% выпускаемой продукции – изделия из полиэтилена (трубы, товары народного потребления), оставшиеся 15% – профлист, металлочерепица, дорожные знаки и таблички.
Несмотря на то что коллектив ТОО составляет порядка 130 человек, в цехах работников – раз, два и обчелся. Все производственные линии автоматизированы, что обеспечивает бесперебойную, безаварийную работу. На предприятии установлено 6 экструзионных линий по выпуску полиэтиленовых труб для воды, газа, канализации и телекоммуникаций диаметром от 20 до 1 600 мм. Завод является первым в Казахстане предприятием, которое выпускает полиэтиленовые трубы такого большого диаметра. Обновить оборудование позволило участие в «Дорожной карте бизнеса-2020». В год завод перерабатывает около 30 тыс. тонн сырья, которое пока завозится из России. С нетерпением ждут запуска атырауского завода, тогда можно будет с уверенностью сказать, что полиэтиленовая продукция предприятия на 100% казахстанского содержания.
Продукция отгружается как по Казахстану, так и за рубеж: в Россию, Узбекистан, Кыргызстан. Один из крупных проектов, реализуемых заводом, – изготовление труб для мелиоративной системы в Оренбургской области.
Выступив перед коллективом, депутаты Мажилиса отметили положительную динамику развития предприятия. Работники, в свою очередь, смогли задать народным избранникам волнующие их вопросы. Они касались наличия льгот для молодых семей при выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, споров вокруг земель сельхозназначения, защиты интересов предпринимателей.
В общении с депутатами директор Уральской торгово-промышленной компании Валерий Крылов отметил, что тендерные договоры должны быть переходящими, рассчитанными на несколько лет. Это позволит производству четко распределять объем работ на весь год, а в некоторых случаях и снизить себестоимость продукции. Речь зашла и о тарифах на коммунальные услуги.