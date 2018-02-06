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​Нужны системные меры

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурмухамбетом Абдибековым.

В ходе встречи Нурмухамбет Абдибеков доложил Главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2017 год, а также задачах на предстоящий период.

По итогам прошлого года ведомством было проведено 25 аудиторских мероприятий на 354 объектах. В результате из 307,3 млрд тенге, подлежащих восстановлению, возмещено 198,5 млрд тенге.

Нурсултан Назарбаев поручил Счетному комитету обеспечить надлежащую реализацию норм Закона «О государственном аудите и финансовом контроле».

Кроме того, Президент указал на важность проведения со стороны Счетного комитета более тщательной оценки эффективности использования бюджетных средств и отметил необходимость выработки системных мер по недопущению нарушений.

Глава государства подчеркнул роль Счетного комитета в обеспечении координации работы ревизионных комиссий в регионах и формировании методических и практических рекомендаций по улучшению их деятельности.

По итогам встречи Нурсултан ­Назарбаев дал ряд конкретных поручений в направлении совершенствования деятельности органов государственного аудита и финансового контроля в соответствии с ранее принятыми нормативными правовыми актами и государственными программами, сообщила пресс-служба Президента.

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