Нужны системные решения

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Асылбек Нуралин, председатель Отраслевого профсоюза «Qazaqmetal Kásipodaǵy»

Профсоюзные организации горно-металлургической отрасли с особым интересом ожидают предстоящее Послание Президента народу Казахстана.

Ряд проблемных вопросов, волнующих рядовых работников отрасли, давно требуют решения. Это повышение заработной платы, снижение пенсионного возраста для занятых на тяжелых работах, сопряженных с вредными и опасными условиями труда.

Всегда актуальны для реального сектора вопросы безопас­ности и охраны труда. Здесь компромиссов быть не должно. Очередная трагедия, случившаяся 17 августа этого года на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, переполнила чашу терпения не только работников отрасли, но и всей неравнодушной части общества. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших шахтеров.

Отсутствие системного подхода в решении проблемных вопросов работников горно-металлургической отрасли будет и дальше приводить к чрезвычайным случаям, дестабилизации социальной обстановки на предприятиях. Возникающие конфликтные ситуации на мес­тах требуют пересмотра сущест­вующего трудового законодательства и выработки новых подходов в развитии соцпарт­нерства.

Ожидаем, что в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев уделит особое внимание новой экономической модели, ждем системных решений в реальном секторе, где работают крупные компании. Здесь переплетаются интересы иностранных инвесторов, местных финансово-промышленных групп, и зачастую максимизация прибыли владельцев идет вразрез с социальной политикой государства.

К примеру, неоднозначная ситуация сложилась на месторождении Бестобе. С жителями поселка Бестобе не раз встречались акимы разных уровней, представители Правительства, которым так и не удалось сблизить позиции сторон конфликта. Неопределенность в планах руководства АО «Алтыналмас» создало нервозную обстановку и в трудовом коллективе, и у жителей поселка.

Компания задалась целью добывать руду открытым способом. Работники же требуют восстановить Бестюбинскую обогатительную фабрику, осушить шахты и запустить рудник для подземной добычи. Тяжелая социально-экономическая ситуация затягивается. С 1 июня 2021 года компания платила среднюю заработную плату, с 13 января 2022 года – 50% СЗП. На 1 февраля текущего года 1 500 человек получали МЗП – 70 тыс. тенге, на сегодня такую оплату получают около 400 работников.

Общая численность жителей поселка составляет около 6 500 человек. Многие работники обросли кредитами и ждут решения. Поручение Президента РК Правительству по урегулированию данной ситуации пока не привело к видимым результатам. Что это, как не саботаж поручений Главы государства?!

По всем возникающим конфликтным и спорным ситуациям проводятся переговоры в рамках отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений в сфере горно-металлургической промышленности с Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, а также непосредственно с руководством компаний, депутатами Парламента, уполномоченными государственными органами.

Глава государства, осуществляя масштабные реформы в экономике и модернизацию политической системы, дал ясный сигнал обществу, бизнесу и государственным органам власти, что обеспечение социальной справедливости – главная и общая цель и задача для всех ветвей власти. Мы, как представители гражданского сектора, также не можем оставаться в стороне.

В течение последних двух лет Отраслевой профсоюз проводил встречи и консультации по проб­лемным вопросам с депутатской фракцией Народной партии Казахстана. Так мы пришли к пониманию необходимости объединения усилий. Мы убеждены, что системные вопросы необходимо решать на государственном уровне. Партия выдвинула законопроект об изменениях в Закон РК «О профессиональных союзах», и мы принимаем активное участие в его обсуж­дении. И закон о профсоюзах, и Трудовой кодекс РК должны защищать права трудящихся. Пришло время для торжества справедливости.

НПК также поддержало ини­циа­тиву Отраслевого профсою­за по снижению пенсионного возрас­та для работников, занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда. Во всех постсоветских странах для Списка № 1, 2 сохранились сроки выхода на пенсию в 50–55 лет, лишь в Казахстане отменены эти льготы.

Выход на пенсию в 50–55 лет позволит снизить риск возникновения профессиональных заболеваний работников и уровень производственного травматизма на предприятиях. Также это расширит возможности для трудоустройства молодежи страны и будет способствовать повышению привлекательности труда рабочих профессий в реальном секторе экономики.

Отраслевой профсоюз не раз озвучивал, что горняки и металлурги за 25–30 лет работы в тяжелых условиях труда, вдыхая рудничную пыль, углекислый газ от подземной самоходной техники, подвергаясь воздействиям шума, вибрации, последствиям буровзрывных работ, перепадов температур, не могут продолжать работать с полной отдачей до выхода на пенсию в 63 года. Уступки Минтруда в предоставлении льгот лишь для малой части работников, занятых в особых условиях труда, вызывают только недоумение. Почему искусственно отсечены металлурги, горняки и представители других смежных профессий?

Демонтаж старой системы идет не такими темпами, как хотелось бы большинству в обществе, но мы надеемся, что все цели, намеченные Президентом Касым-Жомартом Токаевым по оздоровлению социально-экономической жизни, будут достигнуты.

Выражая поддержку целям Главы государства в новой экономической политике, Отраслевой профсоюз будет и дальше отстаивать социально-трудовые права трудящихся горно-металлургической отрасли, тех, кто своим добросовестным трудом формирует мощь и богатство государства.

#профсоюзы #Послание Президента #горно-металлургическая отрасль

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