Нужны системные решения

Ряд проблемных вопросов, волнующих рядовых работников отрасли, давно требуют решения. Это повышение заработной платы, снижение пенсионного возраста для занятых на тяжелых работах, сопряженных с вредными и опасными условиями труда.

Всегда актуальны для реального сектора вопросы безопас­ности и охраны труда. Здесь компромиссов быть не должно. Очередная трагедия, случившаяся 17 августа этого года на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, переполнила чашу терпения не только работников отрасли, но и всей неравнодушной части общества. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших шахтеров.

Отсутствие системного подхода в решении проблемных вопросов работников горно-металлургической отрасли будет и дальше приводить к чрезвычайным случаям, дестабилизации социальной обстановки на предприятиях. Возникающие конфликтные ситуации на мес­тах требуют пересмотра сущест­вующего трудового законодательства и выработки новых подходов в развитии соцпарт­нерства.

Ожидаем, что в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев уделит особое внимание новой экономической модели, ждем системных решений в реальном секторе, где работают крупные компании. Здесь переплетаются интересы иностранных инвесторов, местных финансово-промышленных групп, и зачастую максимизация прибыли владельцев идет вразрез с социальной политикой государства.

К примеру, неоднозначная ситуация сложилась на месторождении Бестобе. С жителями поселка Бестобе не раз встречались акимы разных уровней, представители Правительства, которым так и не удалось сблизить позиции сторон конфликта. Неопределенность в планах руководства АО «Алтыналмас» создало нервозную обстановку и в трудовом коллективе, и у жителей поселка.

Компания задалась целью добывать руду открытым способом. Работники же требуют восстановить Бестюбинскую обогатительную фабрику, осушить шахты и запустить рудник для подземной добычи. Тяжелая социально-экономическая ситуация затягивается. С 1 июня 2021 года компания платила среднюю заработную плату, с 13 января 2022 года – 50% СЗП. На 1 февраля текущего года 1 500 человек получали МЗП – 70 тыс. тенге, на сегодня такую оплату получают около 400 работников.

Общая численность жителей поселка составляет около 6 500 человек. Многие работники обросли кредитами и ждут решения. Поручение Президента РК Правительству по урегулированию данной ситуации пока не привело к видимым результатам. Что это, как не саботаж поручений Главы государства?!

По всем возникающим конфликтным и спорным ситуациям проводятся переговоры в рамках отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений в сфере горно-металлургической промышленности с Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, а также непосредственно с руководством компаний, депутатами Парламента, уполномоченными государственными органами.

Глава государства, осуществляя масштабные реформы в экономике и модернизацию политической системы, дал ясный сигнал обществу, бизнесу и государственным органам власти, что обеспечение социальной справедливости – главная и общая цель и задача для всех ветвей власти. Мы, как представители гражданского сектора, также не можем оставаться в стороне.

В течение последних двух лет Отраслевой профсоюз проводил встречи и консультации по проб­лемным вопросам с депутатской фракцией Народной партии Казахстана. Так мы пришли к пониманию необходимости объединения усилий. Мы убеждены, что системные вопросы необходимо решать на государственном уровне. Партия выдвинула законопроект об изменениях в Закон РК «О профессиональных союзах», и мы принимаем активное участие в его обсуж­дении. И закон о профсоюзах, и Трудовой кодекс РК должны защищать права трудящихся. Пришло время для торжества справедливости.

НПК также поддержало ини­циа­тиву Отраслевого профсою­за по снижению пенсионного возрас­та для работников, занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда. Во всех постсоветских странах для Списка № 1, 2 сохранились сроки выхода на пенсию в 50–55 лет, лишь в Казахстане отменены эти льготы.

Выход на пенсию в 50–55 лет позволит снизить риск возникновения профессиональных заболеваний работников и уровень производственного травматизма на предприятиях. Также это расширит возможности для трудоустройства молодежи страны и будет способствовать повышению привлекательности труда рабочих профессий в реальном секторе экономики.

Отраслевой профсоюз не раз озвучивал, что горняки и металлурги за 25–30 лет работы в тяжелых условиях труда, вдыхая рудничную пыль, углекислый газ от подземной самоходной техники, подвергаясь воздействиям шума, вибрации, последствиям буровзрывных работ, перепадов температур, не могут продолжать работать с полной отдачей до выхода на пенсию в 63 года. Уступки Минтруда в предоставлении льгот лишь для малой части работников, занятых в особых условиях труда, вызывают только недоумение. Почему искусственно отсечены металлурги, горняки и представители других смежных профессий?

Демонтаж старой системы идет не такими темпами, как хотелось бы большинству в обществе, но мы надеемся, что все цели, намеченные Президентом Касым-Жомартом Токаевым по оздоровлению социально-экономической жизни, будут достигнуты.

Выражая поддержку целям Главы государства в новой экономической политике, Отраслевой профсоюз будет и дальше отстаивать социально-трудовые права трудящихся горно-металлургической отрасли, тех, кто своим добросовестным трудом формирует мощь и богатство государства.