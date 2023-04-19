Нужны совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности – Токаев

Президент, Правительство, Общество
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Выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обновления ряда стратегических документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

«Сегодня я остановился на пробелах в осуществлении наших реформ. По сути, главным камнем преткновения в получении ощутимых результатов стало низкое качество их реализации. Причины разные. Это отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств», – отметил президент Казахстана.

Он добавил, что «такие чиновники ориентируют свою работу не на качество исполнения, а на своевременное снятие поручения с контроля».

«Результат налицо. Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать. Поэтому Правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы», – подчеркнул Токаев.

По данным главы государства, сегодня реализуется 163 документа системы государственного планирования, каждый из которых содержит в среднем 40 мероприятий. При этом некоторые из поручений инициировались еще в 2010 году и до сих пор не реализованы.

«Следует провести ревизию всех поручений на предмет их актуальности. Бумаготворчество нам не нужно.

С учетом последних глобальных тенденций я поручил обновить Стратегию-2050. Это будет документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития страны. Считаю, что действующий Национальный план развития до 2025 года также исчерпал свои возможности. Поэтому необходимо разработать новый документ, в котором будут расписаны основные цели и задачи на среднесрочный период», – поручил глава государства.

Токаев отметил, что этот документ должен охватить весь комплекс вопросов государственного развития, в том числе положения президентской предвыборной программы. Кроме того, в него нужно включить основные элементы предвыборной программы партии Аmanat, победившей на выборах в Мажилис, а также учесть рациональные предложения программ других партий».

«Также требуются совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности. Поэтому следует актуализировать соответствующую Стратегию. Обновления требует и Концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях.

Сегодня в мире произошли серьезные изменения. Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене», – заключил президент.

#казахстан #Токаев #безопасность

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