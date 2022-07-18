Нужны совместные усилия

В НПП «Атамекен» обсудили меры по исполнению поручений Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства.

По мнению председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, на расширенном заседании Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил вызовы, которые сейчас стоят перед Правительством и страной в целом. Он подчеркнул, что в нынешних экономических реалиях важно объединиться всем институтам страны и совместными усилиями решать поставленные задачи.

В настоящее время для выст­раивания диалога между Правительством и бизнесом сформированы все возможности для обобщения предложений, их обсуждения с представителями ведомств и последующей реализации.

– Мы уже начали разработку мер поддержки фермеров, как финансовых, так и нефинансовых. У нас есть вся отраслевая экспертиза и комплекс предложений по сахару, которые мы ранее направляли в Минсельхоз для включения в отраслевую программу развития сахарного производства в стране, – отметил глава нацпалаты.

В НПП отмечают, что реальная ожидаемая диверсификация экономики невозможна без вовлечения частного бизнеса в качестве полноценных партнеров на всех этапах: планирования, исполнения, оценки системы государственного планирования. От предпринимателей регулярно выходят различные предложения, но госорганы не всегда принимают их в работу. Вместе с тем система государственного планирования должна строиться на основе объективных ключевых показателей, сбалансированных между отраслями экономики.

Председатель комитета агропромышленного комплекса НПП Жигули Дайрабаев, также принявший участие в брифинге, подчеркнул, что в настоящее время продовольственная безопасность – это задача номер один для страны.

– Цены на продукты растут, урожайность в аграрных странах снижается. Нехватка заемных средств, поливной воды, удобрений и много других факторов сдерживают развитие отрасли. Эффективность отрасли сдерживает текущее состояние парка сельхозтехники, износ которой составляет 80%. Поэтому я призываю участников рынка агропромышленного комплекса объединиться, чтобы вместе решать задачи, которые ставит наш Президент, – подчерк­нул Жигули Дайрбаев.

На заседании Правительства Глава государства поручил внед­рить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Но этого, по мнению главы комитета АПК нацпалаты, может быть недостаточно.

– Сегодня фермеры при приобретении высокопроизводительной сельхозтехники дополнительно к ее стоимости оплачивают до семи миллионов тенге утильсбора, НДС в размере 12%. Все это делает сельхозтехнику вовсе недосягаемой для большей части фермеров. Отмена утилизационного сбора на сельхозтехнику помогла бы в решении вопроса обновления технопарка, – предложил спикер.

Председатель Совета Ассоциа­ции финансистов Казахстана Елена Бахмутова коснулась вопросов внедрения рыночных инструментов и обновления действующих процессов и механизмов, озвученных Главой государства. По ее мнению, банковское кредитование – это только одна из форм возможностей для финансирования бизнеса. Чтобы полноценно работал рынок, в том числе чтобы был доступ к финансированию у сельхозпроизводителей, необходимо решить важные макроэкономические вопросы, подчеркнула финансист.

– У нас есть «Самрук-Қазына». 37% ВВП – это активы компании. По их данным консолидированной отчетности за прошлый год, их объем заимствования (в основном это выпуск еврооблигаций) составляет 7,7 триллиона тенге. Это 97% всего кредитного порт­феля на ту же дату, который был выдан корпоративным заемщикам. Это практически альтернативная экономика. И более 80% из этих привлеченных ресурсов «Самрук-Қазына» привлекал в твердой валюте и за рубежом. При этом они могли получать также доступ к пенсионным активам, почти 1,7 триллиона размещены за счет пенсионных активов. Корпоративные заемщики таких возможностей не имеют. Если вы сравните, то доля облигаций корпоративного сектора за счет пенсионных активов составила в 100 раз меньше, чем доля «Сам­рук-Казына», – отметила Елена Бахмутова. – У нас есть параллельная квазигосударственная система, когда институты развития кредитуют напрямую за счет бюджетных денег, когда «Самрук-Қазына» практически не интегрирован в отечественную банковскую систему. Это создает перекосы.

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана также отметила, что со стороны бизнеса должно быть понимание, что при формировании эффективной рыночной экономики заемщики должны соответствовать минимальным допустимым уровням стандарта, как это делается во всем мире. Она также призвала к более тесному взаимодействию между бизнесом и кредитующими организациями для лучшего понимания текущих проблем, задач и их решения.

Завершая выступление спикеров, Раимбек Баталов еще раз подчеркнул, что для решения всех задач, поставленных Главой государства, реальной диверсификации экономики необходима слаженная работа государственного аппарата и бизнес-сообщества.