По мнению жамбылского психолога Гайни Кошекбаевой, все это – взаимосвязанные аспекты. И исключение хотя бы одного из них приводит к незавершенности в формировании личности.

– Сейчас многие говорят о слабой мотивации, о трудных детях, о подростках с врожденной фрустрацией... Но, согласитесь, подобные проблемы не всегда оправданны. Чаще всего на них ссылаются взрос­лые, прикрывая свою безответственность, – говорит Гайни Кошекбаева.

Специалист приводит в пример опыт Финляндии и Японии, где уже много лет на законодательном уровне детям до трех лет не разрешают смотреть телевизор и пользоваться смартфоном. А у ребят постарше любое экранное время строго контролируется.

– А что имеем мы? Бесконтрольный просмотр видео в социальных сетях, якобы из-за нехватки времени у родителей, пагубно влияет на здоровье детей, в том числе и психическое, – отмечает специалист.

Она уверена, что мы потеряли ту базу, на которой формировалось наше общество на протяжении многих лет. И часть вины за это лежит на системе образования. Достаточно вспомнить период, когда поступить в педагогический вуз было легче всего. На учительские специальности «благодаря» низким проходным баллам были набраны все, кто не поступил на «престижные» в тот момент факультеты, то есть по остаточному принципу. Теперь нам предстоит наверстывать упущенное.

– Педагогика не терпит формализма. Только качественная организация воспитательной работы поможет улучшить процессы граж­данского становления и социализации подростков. Это непросто. Администрация и педагоги не должны ограничиваться беседами с ребятами, вызовом их родителей в школу, также нельзя взваливать всю работу на психологов или внешкольные учебные заведения, – считает Гайни Кошекбаева.

К слову, последние в основном сосредоточены в областных и районных центрах.

– Из-за слабой руководящей деятельности в школах нет качественного результата воспитательной работы. И это только способствует растерянности, тревожности и нер­возности у детей, что в конечном итоге приводит к потере жизненных ориентиров, жестокости, а порой и к суицидам, – отмечает специалист, которая уверена, что сегодня нужны организаторы, знающие и умеющие действовать по-новому.

Сегодня целью педагогической дея­тельности являются гуманизация и демократизация детского коллектива, и на этой основе – формирование у учащегося готовности к участию в управлении обществом. Психолог считает, что надо наладить деятельность детско-юношеских движений «Жас қыран», «Жас ұлан» и других, пропагандировать работу волонтеров. Важна и служба школьной медиации, которая соз­дает благоприятную и безопасную среду. Ребята должны научиться принимать решения, осознавать свои поступки и нести за них ответственность.

Не менее значимы профилактика агрессивных и асоциальных проявлений, издевательств в подростковой среде, воспитание культуры конструктивного поведения в конфлик­те, основанной на медиа­тивном подходе. Он базируется на таких общечеловеческих ценностях, как признание уникальности личности, взаимное принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защита своих интересов без причинения вреда окружающим.

– Стереотип «школа должна давать только знания» приводит к заблуждению. Процессы воспитания и обучения взаимосвязаны, поэтому необходимо улучшить единое руководство и контроль, системный подход и действенную помощь со стороны вышестоящих компетентных руководящих органов. Школе надо организовывать свою деятельность в содружестве с НПО, правоохранителями, местными исполнительными органами, – продолжает специалист.

К сожалению, по словам психолога, там, где вместо настоящей трудовой, учебной и воспитательной деятельности администрация в поте лица трудится над оформлением бумаг для проверяющих, чаще всего и происходят споры, конфликты, правонарушения.

– Когда ребенок чувствует себя личностью, он и ведет себя достойно, и работает гораздо старательнее. Так что же необходимо детям? Ответ прост – это вера, надежда, любовь! Да, времена меняются, но наша цель остается неизменной – обучение, воспитание и формирование гуманной, гармоничной, самостоятельно мыслящей личности, – резюмирует Гайни Кошекбаева.