Создавая новый тип мышления

Я не первый год пишу о необходимости системного внедрения искусственного интеллекта в образование. Для меня эта тема никогда не была вопросом технологической моды. ИИ нельзя сводить к возможности быст­ро написать текст, решить задачу или подготовить презентацию. Это слишком узкое и даже опасное понимание. Искусственный интеллект становится новой базовой грамотностью – такой же, какой в разные исторические перио­ды были массовое письмо, электричество, вычислительная техника, компьютеры и Интернет.

История показывает: самые важные технологические сдвиги сначала выглядят как инфраструктурные решения, а затем меняют всю экономику. Электрификация дала не только свет в домах – она соз­дала промышленность, новые города, заводы, транспорт и другой уровень производительности. Компьютеризация дала не просто удобную печатную машинку – она соз­дала автоматизацию, программирование, базы данных, цифровое управление и новые профессии. Широкополос­ный Интернет предложил не только быстрый доступ к сайтам – он создал электронную коммерцию, онлайн-образование, цифровые

госуслуги, удаленную работу, платформенную экономику и глобальные рынки.

Искусственный интеллект находится в этом же историческом ряду. Его внедрение в школу означает начало формирования нового типа мышления. Ребенка нужно учить пользоваться нейросетью, но главное – правильно ставить задачу, проверять ответ, работать с данными, видеть ошибки, отличать знание от его имитации, формулировать гипотезы и использовать технологию как усилитель собственного интеллекта, а не как замену мышления.

Именно поэтому решение о внед­рении ИИ в среднее образование имеет принципиальное значение для страны. Средняя школа охватывает практически все новое поколение Казахстана. Если ИИ останется в университетах, частных школах или на профессиональных курсах, то это будет инструмент для ограниченного круга. Но если ИИ входит в массовую школу, страна получает шанс сформировать широкую технологическую грамотность общества. Это уже не проект для отдельных специалистов. Это вопрос национальной конкурентоспособности.

В университете «Мирас» мы смотрим на эту тему прак­тически. Мы внедряем AI-агентов в рабочие процессы и ставим задачу до конца текущего года вывести до 95% управленческих и операционных процессов на уровень поддержки искусственным интеллектом. Это не означает замену людей. Это значит, что человек должен заниматься там, где нужны ответственность, смысл, решение, педагогика, коммуникация и лидерство, а рутинные, повторяющиеся и аналитические процессы должны усиливаться технологиями. Такой же подход, на мой взгляд, постепенно должен прийти и в образование в целом.

Эффект от указа не появится завтра утром. Его нельзя честно измерить через несколько месяцев количеством проведенных уроков или подготовленных методичек. Первые серьезные результаты станут заметны через 5–6 лет, когда сегодняшние школьники начнут поступать в университеты, выбирать профессии, работать с данными, запускать проекты и входить в реальные сектора экономики. Полный эффект будет еще длиннее, потому что школа всегда работает на поколение вперед.

Для экономики это означает рост производительности, появление новых профессий, развитие EdTech, финтеха, медицины, промышленной аналитики, агротехнологий, логистики, государственного управления и сервисов на казахском и русском языках. Для общества – более равный доступ к современным знаниям, особенно для регионов и сельских школ. Для будущих поколений – способность быстрее учиться, адаптироваться и конкурировать в мире, где скорость обновления знаний будет только расти.

Важно не противопоставлять ИИ учителю. Сильный учитель в эпоху искусственного интеллекта становится еще более значимым. Именно он должен помочь ребенку понять, где самостоятельная мысль, а где механически сгенерированный ответ, где анализ, а где красивый, но пустой текст. Поэтому внедрение ИИ должно сопровождаться серьезной подготовкой педагогов, качественными учебными материалами и ясной методикой.

По сути, сегодня речь идет о посеве нового человеческого капитала. Посев всегда выглядит скромнее урожая. Он не дает мгновенного эффекта, но без него невозможен будущий рост. Если это решение будет реализовано системно, от него выиграет не только школа. Выиграют будущие поколения, экономика и общество, потому что Казахстан начнет готовить не пассивных пользователей чужих технологий, а людей, способных уверенно действовать в новой интеллектуальной эпохе.