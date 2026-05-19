Залог интеллектуальной нации

Статьи,Мнения
Газиза Кудайберген, директор Национальной библиотеки РК

Подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» – важный и своевременный шаг, направленный на укреп­ление интеллектуального потенциала общества, развитие человеческого капитала и продвижение национальных духовных ценностей. Сегодня, когда особое значение приобретают качество образования и уровень воспитания молодежи, вопросы формирования устойчивой культуры чтения становятся одной из приоритетных задач государства.

Фото предоставлено спикером

Как директор библиотеки, считаю, что упомянутый документ открывает новые возможности для модернизации библиотечной сферы и систематизации работы по популяризации книги и чтения среди населения. Особенно важно, что в нем уделяется внимание формированию интереса к чтению с раннего возраста. Соз­дание книжных уголков и мини-библиотек в детских садах, организация семейного чтения, проведение литературных мероприятий и обсуждений книг будут способствовать воспитанию думающего, образованного и духовно богатого поколения.

Особую актуальность имеют меры по обновлению библиотечных фондов школ, колледжей и вузов. Сегодня молодежь нуж­дается в доступе к качественной художественной литературе, мировой классике, современной казахской прозе и поэзии. Важно, что государство поддерживает развитие литературы на казахском языке, расширение электронных книжных фондов и обеспечение региональных библиотек новыми изданиями, что позволит сделать книги более доступными для жителей всех регионов страны, включая сельские населенные пункты.

Большое значение имеет и модернизация библиотек. Они должны быть не только местом хранения книг, но и полноценными культурно-интеллектуальными центрами. Их оснащение современным оборудованием, внедрение цифровых платформ и электронных каталогов, создание коворкинг-зон и комфортных читальных залов помогут привлечь молодежь и повысить интерес к чтению. Особого внимания заслуживает задача по соз­данию доступной среды для людей с инвалидностью и укреплению материально-технической базы сельских библиотек.

Уверена, что реализация указа станет важным вкладом в формирование читаю­щей нации, повышение уровня образования и культуры общества. Развитие библиотек, поддержка литературы и популяризация чтения – это инвестиции в будущее страны, в воспитание поколения, способного мыслить, созидать и сохранять национальные ценности.

Отдельно хотелось бы отметить важность разработки закона о библиотечном деле и проекта по созданию национальной единой цифровой системы. Думаю, эти инициативы позволят вывести библиотечную сферу на качественно новый уровень, обеспечить сохранность литературного наследия и создать единую современную базу доступа к знаниям и информации.

#мнение #указ президента #культура чтения #Газиза Кудайберген

