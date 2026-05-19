Залог интеллектуальной нации

Как директор библиотеки, считаю, что упомянутый документ открывает новые возможности для модернизации библиотечной сферы и систематизации работы по популяризации книги и чтения среди населения. Особенно важно, что в нем уделяется внимание формированию интереса к чтению с раннего возраста. Соз­дание книжных уголков и мини-библиотек в детских садах, организация семейного чтения, проведение литературных мероприятий и обсуждений книг будут способствовать воспитанию думающего, образованного и духовно богатого поколения.

Особую актуальность имеют меры по обновлению библиотечных фондов школ, колледжей и вузов. Сегодня молодежь нуж­дается в доступе к качественной художественной литературе, мировой классике, современной казахской прозе и поэзии. Важно, что государство поддерживает развитие литературы на казахском языке, расширение электронных книжных фондов и обеспечение региональных библиотек новыми изданиями, что позволит сделать книги более доступными для жителей всех регионов страны, включая сельские населенные пункты.

Большое значение имеет и модернизация библиотек. Они должны быть не только местом хранения книг, но и полноценными культурно-интеллектуальными центрами. Их оснащение современным оборудованием, внедрение цифровых платформ и электронных каталогов, создание коворкинг-зон и комфортных читальных залов помогут привлечь молодежь и повысить интерес к чтению. Особого внимания заслуживает задача по соз­данию доступной среды для людей с инвалидностью и укреплению материально-технической базы сельских библиотек.

Уверена, что реализация указа станет важным вкладом в формирование читаю­щей нации, повышение уровня образования и культуры общества. Развитие библиотек, поддержка литературы и популяризация чтения – это инвестиции в будущее страны, в воспитание поколения, способного мыслить, созидать и сохранять национальные ценности.

Отдельно хотелось бы отметить важность разработки закона о библиотечном деле и проекта по созданию национальной единой цифровой системы. Думаю, эти инициативы позволят вывести библиотечную сферу на качественно новый уровень, обеспечить сохранность литературного наследия и создать единую современную базу доступа к знаниям и информации.