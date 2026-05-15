Время инвестиций в интеллект

Статьи,Мнения
179
Лаура Вайгорова, основательница EdTech-платформы SmarTestPrep, выпускница Лиги плюща и StartX при Stanford University

В новой Конституции видна долгожданная смена парадигмы в образовании

коллаж Н. Ляликовой при помощи ChatGPT

Мое детство прошло в маленьком ауле на востоке Казах­стана в интернациональной семье. Это научило меня понимать разных людей без стереотипов. Тогда я мечтала стать переводчиком-синхронистом, понимая, что знания – это единственный социальный лифт. Моя прабабушка, педагог по образованию, объясняла мне важность учебы как главной инвестиции в жизнь.

Финансовый кризис лишил мою семью возможности оплатить частную школу, и мне приш­лось рано повзрослеть. Я поступила в НИШ, где могла учиться на полном обеспечении государства. Этот опыт стал фундаментом моих инициатив: я точно знаю, что в регионах скрыты таланты, которые остаются «невидимыми» только из-за географии.

Сегодня я смотрю на систему праг­матично. Долгое время образование в Казахстане было зажато между советским наследием и имитацией западных трендов, а разрыв между городом и селом оставался огромной несправедливостью. Но в 2026 году мы видим фундаментальные сдвиги: в новой Конституции образование и наука провозглашены стратегическими приоритетами государства.

Будущее принадлежит реформаторам. Это казахстанцы, обладаю­щие критическим мышлением, эмпатией и навыками переговоров. В моей системе ценностей важны эмоциональный интеллект, умение договариваться, защищать личные границы, чувствовать другого человека – вот настоящие навыки будущего.

И мы, наконец, стали свидетелями этих реформ: в основе новой Конституции я вижу переход к важности человеческого капитала. Это накладывает на систему образования в Казах­стане обязательство отказаться от устаревших методов в пользу обучения, основанного на данных и критическом мышлении.

Мой опыт в бизнесе научил меня: любая система жизнеспособна только тогда, когда она работает на развитие человека. В новой Конституции я вижу долгожданную смену парадигмы – переход к инвестициям в интеллектуальную независимость казахстанцев. Прогресс страны теперь измеряется не объемом добытой нефти, а тем, насколько каждый казахстанец стал умнее, образованнее и конкурентоспособнее.

Долгое время система работала по принципу, где человек был «винтиком», который должен обслуживать интересы экономики. В этой системе образование – способ подготовить рабочую силу. Но в новой Конституции создается среда для развития личности. По этому принципу инвестиции в человека – это самый выгодный вклад в будущее суверенитета страны.

Для меня, как для представительницы EdTech, принципиально важно, что в основе Конституции теперь лежат три критических фактора: рациональность, цифровой суверенитет и глобальная агентность. Первый фактор – это светский характер образования в новой Конституции. Информационные потоки в Казахстане становятся все более агрессивными, школа должна оставаться пространством критического мышления. Этот фильтр защищает когнитивное развитие ребенка. Мы наконец-то легализуем тип «нового гуманитария» – человека, который обладает эмоциональным интеллектом и способностью создавать смыслы там, где алгоритмы видят только пустоту.

Второй фактор – цифровой суверенитет личности. Впервые закрепляя права на защиту данных в цифровой среде, Конституция открывает путь к персонализации образования. Мой проект SmarTestPrep строится на аналитике: мы уходим от прогнозов к точным алгоритмам расчета. Теперь государство создает фундамент, чтобы такой подход стал нормой. Это позволяет нам видеть траекторию каждого ученика, от маленького аула до мирового вуза, и гарантировать, что его прогресс измерим и защищен.

Третий фактор – глобальная агент­ность в новой Конституции. Меня всегда раздражали разговоры об «утечке мозгов». В 2026 году этот термин звучит как клише. Казахстанец в Стэнфорде – не потеря для страны, а ее интеллектуальный форпост.

Конституция дает нам право требовать условий, при которых таланты будут не удерживаться границами, а притягиваться возможностями. Новая Конституция стирает грань между столицей и регионом, признавая, что талант распределен равномерно. И если мы дадим ребенку из Хромтау те же инструменты и привилегии, что и жителю большого города, он станет частью той самой экономики знаний, о которой мы мечтаем.

Я трезво смотрю на будущее Казахстана. Кадровый дефицит и инерция бюрократии – это наши реальные вызовы. Но теперь у нас есть права, которые ставят интеллект выше лояльности, а инновации – выше стабильности. Государство становится платформой, где каждый казахстанец может инвестировать в себя, зная, что его знания – это его главная собственность и надежная опора.

В Казахстане до сих пор жива культурная стигматизация провала. Мы боимся ошибиться. Но инновации рождаются только там, где разрешено ошибаться.

В 18 лет мне предоставился шанс уехать в Сингапур, однако страх оказался сильнее, я боялась неизвестности. Этот страх перманентно сопровождал меня и влиял на принятие решений. Но когда нам страшно, важно идти «пугаться».

Мой путь сопровождался ошибками и провалами. Любая система – бизнес или правительство – должна работать на развитие казахстанцев, а развитие невозможно без риска и выхода за рамки привычного. Если я чувствую сопротивление в период перемен, значит, именно там мой потенциал. Я перестала воспринимать перемены как угрозу стабильности.

Новая Конституция фактически легализует право на экс­перименты в науке и образовании. Реальную безо­пасность формирует адаптивность и способность постоянно развивать свой личный алгоритм знаний. В бизнесе я часто вижу, как компании и предприниматели выбирают стабильность, которая на самом деле является стагнацией.

Настоящая устойчивость сегодня – это высокая скорость адаптации к изменениям. Перемены требуют принятия решений и ответственности за них. Если мы хотим, чтобы Казахстан был интегрирован в глобальную экономику, мы должны встроить готовность к изменениям в свою модель поведения.

#мнение #конституция #Конституционная реформа #Лаура Вайгорова

