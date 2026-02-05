Он отметил, что РК способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS), в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики

Фото: пресс-служба МИД РК

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в первой Министерской конференции по критическим минералам по приглашению Государственного секретаря США Марко Рубио, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В мероприятии с участием представителей более 50 стран и руководителей казахстанских горнорудных компаний выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам диверсификации и укрепления глобальных цепочек поставок критических важных полезных ископаемых, а также развитию международного сотрудничества в сфере их добычи, переработки и логистики.

В рамках заседания Кошербаев проинформировал участников о потенциале Казахстана в сфере критических минералов и готовности страны внести практический вклад в формирование надежных и устойчивых глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, современной инфраструктурой, стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.

Также Кошербаев отметил, что страна способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS), в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.

Особое внимание было уделено реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года. Указанный документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США.

В конференции приняли участие более 30 руководителей внешнеполитических ведомств и профильных структур стран G7 и государств-участников инициативы Pax Silica, а также представители ведущих международных компаний.

Напомним, днем ранее Президент США Дональд Трамп объявил о создании резерва критически важных минералов.