О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне

США,Недропользование
146

Он отметил, что РК способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS), в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики

Фото: пресс-служба МИД РК

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в первой Министерской конференции по критическим минералам по приглашению Государственного секретаря США Марко Рубио, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В мероприятии с участием представителей более 50 стран и руководителей казахстанских горнорудных компаний выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам диверсификации и укрепления глобальных цепочек поставок критических важных полезных ископаемых, а также развитию международного сотрудничества в сфере их добычи, переработки и логистики.

В рамках заседания Кошербаев проинформировал участников о потенциале Казахстана в сфере критических минералов и готовности страны внести практический вклад в формирование надежных и устойчивых глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, современной инфраструктурой, стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.

Также Кошербаев отметил, что страна способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS), в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.

Особое внимание было уделено реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года. Указанный документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США.

В конференции приняли участие более 30 руководителей внешнеполитических ведомств и профильных структур стран G7 и государств-участников инициативы Pax Silica, а также представители ведущих международных компаний.

Напомним, днем ранее Президент США Дональд Трамп объявил о создании резерва критически важных минералов.

#США #Кошербаев #минералы

Популярное

Все
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Подписан меморандум о создании нового производства
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Депутаты поддержали проект новой Конституции
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Признание мудрого руководства
Не временная кампания, а современная идеология
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Общие духовные ценности объединяют народы
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Отменены фиктивные решения акимов
Снова видеть!
На этапе кардинальных преобразований
Приоритеты двусторонней повестки
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

США, ОАЭ и ООН создали фонд для помощи Судану
США выплатили Венесуэле $500 млн от продажи нефти
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]