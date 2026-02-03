Президент США Дональд Трамп объявил о создании резерва критически важных минералов. Инициативу профинансируют за счет 10 млрд долларов от Экспортно-импортного банка страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

© AP Photo/ Alex Brandon

"Сегодня мы запускаем проект, который будет называться Project Vault, чтобы гарантировать, что американские предприятия и работники никогда не пострадают от нехватки ресурсов", - заявил он на мероприятии в Белом доме вечером в понедельник, 2 февраля.

По словам Трампа, проект объединит 1,67 млрд долларов частного капитала с кредитом в 10 млрд долларов от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов, в первую очередь, для автопроизводителей и технологических компаний.

Глава государства отметил, что этот резерв будет создан по тому же принципу, что ранее существовал для нужд национальной обороны страны, и оценил эту идею как "потрясающую".

В свою очередь министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что на этой неделе будет объявлено о включении "11 дополнительных стран" в клуб торговли критически важными минералами, передает агентство Reuters. Торговые компании Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group будут управлять закупкой сырья для запасов, сообщил агентству неназванный представитель администрации Трампа. Предполагается, что этот шаг позволит резко сократить зависимость бизнеса от китайских редкоземельных элементов.