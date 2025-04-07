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Рассмотрены перспективы удвоения объема производства сельскохозяйственной продукции в течение ближайших пяти лет согласно задаче, поставленной Главой государства на заседании Национального курултая.

Открывая встречу, Олжас Бектенов отметил, что Правительство оказывает активную поддержку аграрному сектору.

«Благодаря поддержке Президента сельскому хозяйству уделяется особое внимание. Как говорит Глава государства, продовольственная безопасность страны – это непреходящая ценность. 700 млрд тенге найти в наших условиях на удешевленное финансирование достаточно сложно, но мы это делаем и будем дальше наращивать эту поддержку. Все те механизмы, которые сейчас есть, будут иметь свое продолжение. Надеемся, что они дадут большой эффект, и мы получим конкурентоспособное сельское хозяйство», — подчеркнул Премьер-министр.

О проводимой работе по расширению мер поддержки аграриев доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что увеличен объем льготного финансирования посевной кампании до 580 млрд тенге в прошлом году и до рекордных 700 млрд тенге в нынешнем с заблаговременным запуском кредитования (ранее финансирование не превышало 140 млрд тенге). Впервые внедрена специальная программа гарантирования до 85% от суммы займа на ВПР. Повышена доступность лизинга сельскохозяйственной техники посредством увеличения объема финансирования за год на 80 млрд тенге до 200 млрд тенге под 5%, при этом сама техника может стать залогом, а взносом - инвестсубсидии.

Обеспечено выделение 30 млрд тенге на форвардный закуп Продкорпорации, 40 млрд тенге – на субсидирование экспортных расходов для расширения географии. Начато с прошлого года кредитование предприятий переработки на пополнение оборотных средств. Объем кредитования составляет 35 млрд тенге. В текущем году задача направить на эти цели 48 млрд тенге. Льготные кредиты на оборотные цели позволяют загружать переработку.

Правительством также уделяется особое внимание развитию животноводства как отрасли, обеспечивающей круглогодичную занятость сельского населения. Так, аналогичные инструменты поддержки прорабатываются для откормочных площадок, будет пересмотрено субсидирование селекционно-племенной работы в пользу льготного кредитования и легко администрируемых видов субсидий.

В ходе встречи выступили представители различных направлений аграрного сектора.

Генеральный директор ТОО «Жас-Канат 2006» Кайрат Маишев, возглавляющий Ассоциацию яичных производителей Казахстана и руководящий двумя птицефабриками в Костанайской области, отметил растущую тенденцию на разделку и переработку туш. В этой связи запуск программы льготного кредитования оборотных средств для переработчиков позволяет заготавливать сырье, обеспечивать бесперебойное производство и формировать товарные запасы для поставки продукции на рынок.

Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр затронул вопросы предстоящей Национальной сельскохозяйственной переписи, которая запланирована на текущий год. Отмечена необходимость совершенствования процесса сбора информации и определения статуса участников АПК Казахстана, а также создания единой базы учета запчастей на сельхозтехнику.

Директор ТОО AmalBio Аскар Сабыров поднял вопросы внедрения инновационных и цифровых решений в производственные процессы сельского хозяйства, строительства инженерной инфраструктуры на селе.

Директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко наряду с расширяющимися мерами государственной поддержки подчеркнул важность дальнейшего повышения ответственности со стороны самого бизнеса. Отмечено, что главным фактором развития отрасли являются человеческие ресурсы. В этой связи Геннадий Зенченко призвал коллег обеспечивать привлекательность заработной платы специалистов отрасли и совместно с вузами стимулировать подготовку квалифицированных кадров. Особое внимание уделено развитию села, в частности участию сельхозкомпаний в социальных инициативах, в т.ч. в решении жилищных вопросов, развитии образовательной и медицинской инфраструктуры.

Также в ходе встречи выступили вице-президент холдинговой компании АО Aitas-KZ Рабига Токсеитова, директор ТОО МВ4 Азамат Шалмагамбетов, учредитель ТОО «Евразия Инвест LTD» Иван Георгиади, руководитель Asyl Farms Габиден Балгинбеков, Генеральный директор ТОО «Масло-дел» Павел Селиванов, а также председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов.

Аграриями озвучены предложения по расширению категории получателей льготных кредитов по Соглашению об инвестициях, строительству инженерной инфраструктуры, а также обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным газом. Кроме того, актуализированы вопросы прямого льготного кредитования на инвестиционные цели, племенного материала, глубокой переработки зерна и растительного масла, сельхозстрахования, стабильного наполнения внутреннего рынка, развития экспорта, цифровизации, регуляторной и налоговой политики, а также решения жилищного вопроса в сельской местности.

Со стороны государственных органов с комментариями по поднятым темам выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, председатель правления АО НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин. По информации руководства НУХ «Байтерек», в селах Северо-Казахстанской области в настоящее время реализуется пилотный проект по строительству арендного жилья. В дальнейшем этот опыт планируется масштабировать на всю страну.

Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели – превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики. Для этого каждому сельхозпроизводителю следует стремиться к внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда, расширению ассортимента высокорентабельной и экспортоориентированной продукции.

«Государство будет оказывать всестороннюю поддержку аграрным предприятиям, которые не только наращивают объемы производства, но и вносят реальный вклад в повышение качества жизни на селе, формируя устойчивые и самодостаточные сельские сообщества. Результатом совместной работы должно стать обеспечение казахстанцев качественными и доступными продуктами питания собственного производства. Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции», — подытожил Олжас Бектенов и пожелал всем участникам встречи высокого урожая и дальнейшего роста сельхозпроизводства.

Премьер-министр также осмотрел выставку отечественной продукции агропромышленного комплекса. Были представлены проекты молочной и мясоперерабатывающей отраслей, а также решения в области сельхозмашиностроения и пищевой промышленности. В их числе инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке яйца в Акмолинской области мощностью более миллиона яиц в сутки. Предприятие не имеет аналогов в Центральной Азии и позволяет выпускать широкий спектр продуктов глубокой переработки – от яичного порошка до специализированных пищевых добавок. Презентованы инновационные решения, внедренные в производственную цепочку предприятия AmalBio, для увеличения ассортимента выпускаемой продукции, Премьер-министру доложено о расширении рынка экспорта. Кроме того, презентованы проекты по строительству системы орошения сельскохозяйственных культур, производству сухого сублимированного кобыльего молока, новых видов упаковок для пищевой продукции и др.