О чем говорили на курултае

Он отметил важность качественного образования, призванного опережать время, а для этого необходимо создавать учебные заведения нового формата. По словам Евгения Больгерта, благодаря поддержке Президента страны в Астане реализуется проект по созданию Казах­станско-Немецкой школы (первой такой в Центральной Азии), которая откроет казахстанцам беспрепятственный доступ в образовательное пространство Германии и стран Европы. – Сегодня именно школы готовят наших детей и молодежь к жизни. Растет ценность практических навыков. К сожалению, почти половина наших граждан (48,2%) получает информацию о финансах из социальных сетей, а 12,8% вообще не интересуются данной темой. Это создает почву для процветания интернет-мошенничества, финансовых пирамид и просто для фатальных финансовых ошибок. Предлагаю изучить зарубежный опыт и включить предмет «Финансовая грамотность» в школьную программу, а также разработать республиканскую программу развития дуального обучения до 2029 года для улучшения профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи, – сказал он. Говоря о теме ценностей, которая на третьем заседании НК стала одной из главных, Евгений Больгерт отметил, что, интегрируясь в мировое сообщество, нам нужно бережно хранить собственные традицион­ные ценности и ориентиры. – Это глубоко понимал «немецкий сын казахского народа» Герольд Карлович Бельгер. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Гер-аға, как его называли в народе, как-то сказал, что каждый гражданин должен работать на благо – свое, народа и страны. Очень хочется, чтобы идеи и труды таких значимых личностей изучались в школах, прививая нашей молодежи чувство гордости за свое государство и стремление вносить вклад в его развитие, – отметил сенатор.

Философские суждения Абая Кунанбаева о «целостном человеке» необходимо изучать начиная с детского сада. Такое предложение высказал общественный деятель Оразалы Сабден, выступая на заседании Национального курултая в Атырау. С именем Абая Кунанбаева прочно связан термин «духовная культура». Что же он означает? Это прежде всего мысли и чувства человека, влияющие на его сознание; это культурные потребности, направленные на формирование и развитие общечеловеческих ценностей. По мнению Оразалы Сабдена, современное общество должно придерживаться девиза Абая «Не думай о выгоде, думай о чести, совести». – Деньги, незаконно выведенные за границу, нужно вернуть в страну. Я как экономист скажу: это не так просто, если связано с зарубежными активами, но соответствующая работа проводится. Гражданам страны также нужно задуматься о соз­дании Справедливого Казахстана. Президент предложил для этого формулу: «ответственный человек – честный труд – заслуженный успех», – отметил он. Член Национального курултая высказал ряд предложений по введению «дорожной карты наследия Абая». Предлагается ввести курс «Абае­ведение» как для школьного, так и для студенческого уровня; повышать информированность людей о ключевых аспектах философии Абая; продвигать в обществе ценности, на которых он делает акцент в своих трудах. – Через эту работу, надеюсь, мы сможем продвинуться вперед в пропаганде наследия великого мыслителя. Учитывая все вышесказанное, хотелось бы, чтобы это стало большим подспорьем для реализации проекта по созданию международной резиденции великого Абая, – сказал Оразалы Сабден.

Депутат Мажилиса Пар­ламента Едил Жанбыршин, выступая на заседании, напомнил о приближении важной даты: в 2025 году будет отмечаться 80-летие со дня окончания

Великой Отечественной войны. – Казахстан в этой битве сыграл немаловажную роль: по некоторым данным, на полях сражений воевали 1 миллион 400 тысяч казахстанцев, из них 600 тысяч погибли, около 271 тысячи офицеров и солдат пропали без вести. Необходимы восстановление архивных документов по этому периоду и их оцифровка. По оценкам экспертов, порядка двух миллионов человек до сих пор ищут своих предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Например, только в моей семье воевали шесть человек, из которых двое пропали без вести. Мы до сих пор не знаем о них ничего. Сегодня Россия и другие страны оцифровывают архивные документы, а у нас эта работа ведется только на уровне неправительственных организаций. Считаю, что данной работе нужно придать государственный уровень. Также нельзя забывать, что Великая Отечественная война была общей для всех республик Советского Союза. И когда сегодня я слышу разговоры о том, что это была не наша война, мне больно. Это неправильно. Поэтому, я думаю, в преддверии 80-летия Великой Победы нам необходимо создать государственную комиссию, которая целенаправленно и системно должна заняться изучением данного вопроса, создать электронную базу либо национальный портал, чтобы наши граждане могли найти своих родных, – сказал мажилисмен.

На третьем заседании Нацио­нального курултая Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева отметила, что укрепление национальной идентичности начинается с воспитания молодого поколения. – Современный мир удивителен и разнообразен. Но вместе с тем он несет в себе определенные риски в формировании мировоззрения детей. Мы все больше говорим о принципах законности и порядка, трудолюбия и единства. Безусловно, популяризация таких традиционных ценностей очень важна для подрастающего поколения, – отметила она. По словам детского омбудсмена, отечественные эксперты изучили, как решается вопрос формирования и воспитания национальных ценностей в зарубежных странах. Например, у британского народа пять ценностей: верховенство закона, демократия, личная свобода, взаимное уважение, терпимость. Эти ценности включены в школьную программу и отражены в детских книгах. – Мы также должны сформировать так называемый перечень ценностей нашего народа. Эти ценности рекомендуется прививать детям со школьного возраста. Конечно, в этом направлении должна проводиться соответствующая информационная работа. Ценнос­ти могут стать неотъем­лемой частью жизни детей, маяком для того, чтобы не сбиться с пути, – подчеркнула Динара Закиева. Спикер напомнила, что сегодня треть жителей Казахстана – дети. Такая демографическая картина свидетельствует о постоянной заботе государства о ребенке, семье. – В настоящее время сформирована единая и продуманная система защиты детей, их поддержки. Например, стоит вспомнить инициированную Президентом программу «Национальный фонд – детям». Особую поддержку получили Национальный проект «Комфортная школа», открытие 100 крупных организаций дополнительного образования и 50 детских досуговых цент­ров, а также законопроект, касаю­щийся прав женщин и безо­пасности детей, – отметила Динара Закиева.

Правозащитница Айман

Умарова, выступая на Национальном курултае, озвучила ряд предложений, нацеленных на укрепление системы защиты женщин и детей. Она отметила, что это очень важно, когда такие вопросы находятся в фокусе внимания и на контроле Президента, но даже самые лучшие инициативы и поручения могут быть бесполезны без качественной и добросовестной реализации. – Вы в одном из своих поручений отмечали необходимость расследования преступлений против половой неприкосновенности женщин и детей женщинами-следователями, – обратилась правозащитница к Главе государства. – Как женщина и бывший следователь, я знаю, что такая великолепная идея может не принести должные плоды. Во-первых, мы говорим о женщинах-следователях, расследующих тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения, которых очень мало в системе МВД. Во-вторых, большинство следователей (не только женщин) не имеет опыта в расследовании преступлений против половой неприкосновенности женщин, детей, а также лиц с ограниченными возможностями. В связи с чем необходимо разработать методику расследования и подготовить следователей с участием практиков. По этим вопросам я предлагаю свою помощь как член Национального курултая, – сказала она. Айман Умарова также рассказала, что в настоящее время она вместе с группой адвокатов, подготовленных при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, занимается более чем 40 уголовными и другими категориями дел. Среди них 12 уголовных дел касаются сексуального насилия, совершенного биологическими отцами в отношении родных дочерей. – Прихожу к выводу, что большинство жертв насилия находятся в неведении относительно своих прав и возможностей, которые им может предоставить государство. В связи с чем предлагаю создать институт прав женщин и детей, который будет заниматься информированием, повышать правовую грамотность не только в городах, но и отдаленных районах, – предложила правозащитница. Также она подчеркнула необходимость повышения качества и эффективности расследования дел, связанных с суицидами, особенно когда это касается детей. – В основном уголовные дела регистрируются по статье «Доведение до самоубийства» и в дальнейшем прекращаются, так как реальные причины не устанавливаются. На самом деле невозможность установления причин суицида, то есть причин неправомерных действий какого-либо лица в отношении потерпевшего, означает нераскрытое преступление. Причиной суицида почти всегда является насилие или иное преступление, – подчеркнула правозащитница, призвав Генпрокуратуру изучить дела, зарегистрированные по статье «Доведение до самоубийства». Спикер призвала запретить в масс-медиа контент, «хайпующий» на насилии, и давать в средствах массовой информации больше материалов, которые будут повышать правовую грамотность граждан, рассказывать им об их правах, о принимаемых в Казахстане законах. Затронула Айман Умарова и проблему роста вовлечения молодежи в сбыт наркотиков. Она также обратила внимание, что в основном к уголовной ответственности привлекаются не источники и реальные сбытчики наркотиков, а посредники или курьеры. Заявила правозащитница и о необходимости в стране тюремной реформы, повышении эффективности борьбы с пытками, унификации правоприменительной практики при условно-дос­рочном освобождении, замене неотбытой части наказания на более мягкий вид, а также по отсрочке наказания женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Как подчеркнула спикер, уголовно-исполнительный кодекс подлежит изменению с учетом международных норм и наших реалий.