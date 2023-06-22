О чем мечтает наш народ?

Политика
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Кылышбай Бисенов, академик НАН РК, член Национального курултая

Национальный курултай оставил массу впечатлений, было принято немало важных для будущего страны решений.

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В работе Национального курултая, который проходил в Туркестане, приняли участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, 117 членов курултая, а также представители других организаций. Напомню, в состав Национального курултая входят представители гражданского сектора, неправительственных организаций, религиозных и общественных объединений, которые работают над решением наиболее актуальных проблем общества.

В первый день сессии состоя­лись две секции, мне довелось принять в них участие. Секцию «Общественная консолидация» модерировала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева. Здесь говорилось о работе, направленной на повышение единства и сплоченности в стране.

На пути к Новому Казахстану для достижения стратегичес­ких целей важно поддержать инициативы Президента страны. В соответствии с поручением Главы государства для повышения качества жизни населения работа Правительства должна находиться под контролем гражданского общества. Долг каждого граж­данина – трудиться ради будущего страны.

Продуктивный обмен мнениями состоялся и на секции «Образование и наука». Так, министр просвещения Гани Бейсембаев обратил внимание на предстоящие позитивные изменения. С 1 сентября 2023 года заработная плата воспитателя детского сада будет повышена на 30%, стипендии учащихся профессионально-технических колледжей вырастут на 50%. Учащиеся начальных классов средних общеобразовательных школ за счет Национального фонда будут обеспечены бесплатным горячим питанием. С 2025 года молодые люди, поступившие после 9-го класса в колледжи, будут обучаться за счет государства.

Разговор также зашел о необходимости развития научных центров, поэтапного повышения финансирования прикладных наук, социальной защиты студентов. Говорилось и о внедрении в Казахстане опыта университетов развитых стран посредством открытия их филиалов. Это, безусловно, поможет поднять на новый уровень качество обу­чения в наших вузах.

Всего на секциях выступили более пятидесяти членов курултая, состоялся обстоя­тельный обмен мнениями по стратегическим вопросам будущего страны и народа. Большинство мнений были систематизированы при помощи мобильного приложения «Курултай» и предложены Главе государства.

На второй день в работе курултая принял участие Президент Казахстана. В своем выступлении он подробно остановился на наиболее важных вопросах развития страны. Какое будущее мы видим для своего государства? О чем мечтает наш народ? Каким должен быть гражданин Казахстана? В чем главная опора страны? Об этом и многом другом говорил Касым-Жомарт Токаев. Также в своем выступлении он акцентировал внимание на деятельности ономастических комиссий, воспитании подрастающего поколения, отечественном кинематографе, статусе казахского языка…

Уверен, что преодолеть все трудности и решить поставленные задачи казахстанцам помогут дружба и сплоченность, уважение к труду, единство народа.

#РК #курултай #созыв #Национальный курултай

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