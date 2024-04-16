О долге, чести и отваге

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Николай Жоров

В Алматы вспоминали легендарного Сагадата Нурмагамбетова.

фото Юрия Беккера

Военно-историческая конференция «Генерал армии Нурмагамбетов С. К. Долг. Честь. Отвага» была посвящена 100-летию Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы № 1. Соратники Сагадата Нурмагамбетова рассказали о годах службы под руководством первого министра обороны Казахстана, говорили о его боевом пути в годы Великой Отечественной войны.

Как отметил председатель президиу­ма Республиканского общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор Махмут Телегусов, в этом году мы отмечаем столетние юбилеи наших героев Великой Отечественной войны – Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова и Рахимжана Кошкарбаевича Кошкарбаева. В стране проводятся военно-патриотические акции, научные конференции, снимаются фильмы.

– Именно долгу, чести и отваге он учил нас. Для участников мероприятия мы подготовили документальный фильм, доклады и презентации, посвященные жизни и деятельности генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, – отметил Махмут Телегусов. – Он сыграл большую роль в становлении армии независимого Казахстана и развитии Вооруженных сил страны. За его плечами был огромный опыт участия в войне, службы в Вооруженных силах СССР на командных должностях, в полку, дивизии, Среднеазиатском военном округе, в Южной группировке войск за пределами СССР.

По словам выступавшего, Сагадат Нурмагамбетов отлично знал ситуацию в Вооруженных силах, хорошо владел информацией о состоянии и возможнос­тях подразделений, расположенных на территории Казахстана. Его авторитет как опытного боевого офицера, Героя Советского Союза был непререкаем. К нему с уважением относились все министры обороны республик, ставших независимыми после распада СССР.

Его воинский путь изучается подрастаю­щим поколением в школах, кадетских корпусах, военных училищах и вузах. Примером для казахстанцев являются его доблестное служение Отчизне и любовь к Родине, профессионализм и работа с кадрами, уважительное отношение к своему окружению, умение находить решение самых разных проблем.

Своими воспоминаниями о службе под руководством Сагадата Нурмагамбетова и сложностях начального периода создания казахстанской армии поделился­ генерал-майор Айткали Исенгулов, бывший заместителем первого министра обороны РК. Он отметил, что служить Родине, защищать Отечество было делом чести для Сагадата Кожахметовича. Имя первого обладателя звания «Халық Қаһарманы», первого министра обороны независимого Казахстана, первого генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сыгравшего важнейшую роль в создании и становлении Вооруженных сил, навечно вписано в историю нашей страны.

Сагадат Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года в селе Трудовое, ныне с. Енбек Аккольского района Акмолинской области. Рано остался сиротой. Родителей ему и сестрам заменил старший брат Сагит, который ушел на фронт в начале войны и вскоре погиб.

Окончив Туркестанское пулеметное училище в городе Кушка (Туркменская ССР), с апреля 1943 года до мая 1945-го он воевал на фронтах в качестве командира пулеметного взвода, роты, стрелкового батальона в составе 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши, Германии, в битве за Берлин.

Батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме рейхсканцелярии Гитлера. В феврале 1945 года за проявленное мужество Сагадату Нурмагамбетову было присвоено звание Героя Советского Союза. В октябре 1991 года Указом Президента РК Сагадат Нурмагамбетов был назначен председателем Государственного комитета обороны, а в мае 1992-го – первым министром обороны Казахстана. В 1994-м Указом Президента ему было присвоено звание «Халық Қаһарманы» № 1.

В честь легендарного генерала названы улицы в городах Казахстана, военные учебные заведения, установлены памятники, мемориальные доски, открыты музеи. С большим уважением к памяти Сагадата Нурмагамбетова относятся и за рубежом. В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, установлен бюст Героя Казахстана. Бесценный опыт его службы в годы войны, в советское время, в период создания казахстанской армии изучается в военных учебных заведениях страны.

#Алматы #юбилей #конференция #Сагадат Нурмагамбетов

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