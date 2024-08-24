О казахском языке, науке и сельских проблемах

Сенатор Нурторе Жусип в рамках рабочих поездок по регионам встретился с интеллигенцией Северо-Казахстанской области, обсудил вопросы развития казахского языка, рассказал о реформах, проводимых в стране, призванных улучшить жизнь регионов, повысить социальные гарантии граждан, улучшить их благосостояние и внедрять принципы Справедливого Казахстана.

– Глава государства неоднократно поднимал вопрос усиления роли казахского языка, подчеркивая, что со временем он должен стать языком межнационального общения. Реализация этой стратегии имеет принципиальное значение, ведь казахский язык обретает новый облик и становится все более востребованным как в Казахстане, так и за его пределами. Возрастающий интерес мирового сообщества к нашему языку, культуре и быту – результат политики открытости и дипломатии Президента, – отметил Нурторе Жусип.

По словам сенатора, государство прилагает все усилия к тому, чтобы общество шагнуло в новое, более развитое будущее, внедряя и развивая инструменты нового поколения, такие как искусственный интеллект.

– Искусственный интеллект – это не фантастическое будущее, а необходимое настоящее. Благодаря этим технологиям страна может достичь значительных успехов. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать высокопроизводительный суперкомпьютер, который станет ключевым инструментом в медицине, обороне, космических исследованиях и других важных областях, – сказал Нурторе Жусип.

Депутат Алтынбек Нухулы обсудил с учеными перспективы развития казахстанской науки. Сенатор принял участие в республиканской научно-практической конференции «Феномен Каныша Сатпаева: вчера и сегодня», посвященной 125-летию академика. В своем выступлении депутат отметил значительный вклад Каныша Сатпаева в науку и геологию Казахстана. Он подчеркнул, что его исследования и открытия сыграли ключевую роль в развитии страны. Также в рамках конференции состоялась презентация книги воспоминаний о великом ученом, подготовленной Международным фондом Каныша Сатпаева.

С представителями акимата Актюбинской области провел встречу депутат Сената Амангельды Нугманов. Были обсуждены ключевые вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание уделено воп­росам оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводков, состояния автодорог, экологической ситуации, качества и доступности социальных услуг, обеспечения инфраструктурой и интернетом. Кроме того, сенатор встретился с депутатами областного маслихата, членами Общественного совета. В ходе встреч обсуждались вопросы развития предпринимательства, сельского хозяйства и строительства социально значимых объектов.

Парламентарий ознакомился с дея­тельностью Департамента по делам обороны Актюбинской области и Объединенного управления по делам обороны районов Астана и Алматы. Депутату рассказали о результатах призывной кампании, а также о ключевых проблемах региона, включая необходимость капитального ремонта и строительства новых зданий для местных органов военного управления. Сенатор подчерк­нул важность их надлежащего материально-технического обеспечения и заверил, что поднятые вопросы будут находиться под его личным контролем.

Депутат Сената Сергей Карплюк ознакомился с ходом подготовки города Рудный Костанайской области к отопительному сезону. Сенатору рассказали, что в этом году был значительно увеличен объем работ на тепловых сетях. Протяженность обновленных магистральных сетей составила 18 км, что на пять километров больше по сравнению с прошлым годом. В результате проведенных мероприятий за последние два года уровень износа магистральных теплосетей снизился до 31%, а квартальных сетей – до 66%. В рамках визита депутат посетил строительство двух физкультурных комплексов, школ на 900 и 1 200 мест, а также ознакомился с ходом восстановления жилья.

Парламентарий также встретился с жителями Аулиекольского района и депутатами районного маслихата. Обсуж­дались вопросы развития инфраструктуры района, государственных закупок, субсидирования сельского хозяйства, налогообложения, поддержки малого и среднего бизнеса, а также обеспечения населения бесплатной медицинской помощью.

– Главной целью моего визита является проведение открытого диалога с жителями района для получения объективной информации о существующих проблемах. Эти вопросы при необходимости будут рассмотрены в контексте возможных изменений в законодательстве. Важно, чтобы мнение каждого жителя было учтено в этом процессе, – сказал Сергей Карплюк.

Депутат ознакомился с ходом реконструкции школы, посетил сельский Дом культуры и детский летний лагерь в селе Аманкарагай, а также новый детский сад в селе Аулиеколь. Он также обсудил с депутатами Костанайского областного маслихата вопросы субсидирования сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, а представители Федерации бадминтона Костанайской области рассказали о качестве подготовки спорт­сменов и материально-техническом оснащении спортзалов.