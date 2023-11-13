О климате, парниковых газах и экономике

Ее участниками стали известные казахстанские и зарубежные ученые, эксперты в области энергетики, экономики, преподаватели и студенты КазНУ.

В ходе панельных дискуссий, проходивших в течение двух дней, были затронуты проблемы безотходных угольных технологий, развития водородной и атомной энергетики, транспортной мобильности и изменения климата. Организаторами мероприятия на паритетных началах выступили КазНУ им. аль-Фараби и Санкт-Петербургский политехнический университет.

Открывая конференцию, председатель правления – ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев представил гостей из МГУ им. М. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российской Академии наук и ряд зарубежных экспертов.

При этом ректор КазНУ подчеркнул роль и место университета в мировой образовательной системе. Он отметил, экономика – движущая сила любого государства и развивается она через интеграцию науки и производства. В мире растет спрос на специалистов в области экономики и энергетики. На протяжении многих лет человечество сталкивается с последствиями изменения климата. Эти вызовы требуют не только внимания, но и конкретных действий. Цель снижения выбросов парниковых газов и перехода к более устойчивой экономике стала критически важной. Инновации и технологии играют ключевую роль в этом процессе.

Принявший участие в конференции экс-президент Кыргызстана Аскар ­Акаев в рамках обсуждения проблем декарбонизации выступил с докладом «Пре­одоление пределов роста или энергия ближайшего будущего». Как известно, Аскар Акаевич как ученый, доктор физико-математических наук, физик-ядерщик профессионально разбирается в вопросах декарбонизации.

В своем выступлении он особо под­черк­нул важность состоявшегося мероприятия, направленного на поддержание трех важных инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Первая – по созданию в Казахстане регионального хаба по ЦУР ООН для стран Центральной Азии. Вторая – по проведению в 2026 году в Алматы регио­нального климатического саммита под эгидой ООН с созданием регионального проектного офиса. Третья – по запуску в Казахстане программы партнерства в сфере справедливого энергоперехода для стран ЦАР.

Большое место спикер уделил Парижскому климатическому соглашению ООН, требующему удержания глобального потепления в пределах 1,5–2°С, которое начало действовать с 2020 года.

Как отметил Аскар Акаев, по расчетам Международной группы экспертов по изменению климата, для достижения этой цели требуется сократить энергетические выбросы парниковых газов в атмосферу в три раза – от уровня 2019 года, когда они составляли 33.3 Гт, что позволит к 2050 году ограничить рост температуры на уровне 1,5°С или на 2°С – к 2070 году.

По мнению специалистов Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, это достижимо только при условии, если к 2040–2050 годам будет осуществлен так называемый Великий энергетический переход от угольной и газовой генерации к возобновляемым источникам энергии, когда их доля в общем энергобалансе достигнет 40% и выше.

Но только симбиоз ВИЭ и атомных станций с ядерными реакторами малой и средней мощности последнего поколения, обладающими высокой степенью безопасности, позволит вытеснить и заместить углеводородное топливо и решить проблему климатической безо­пасности без ущерба для экономического развития.

Как известно, в соседнем Кыргызстане намерены построить мини-АЭС, которая позволит закрыть все крупные тепловые электростанции республики, работающие на угле. Казахстан также стоит перед выбором по вопросу строи­тельства АЭС. Поэтому необходимо преодолевать негативное отношение к атомной энергетике, сложившееся во многих странах, и учитывать эту отрасль в сценариях развития мировой энергетики, разработанных Мировым энергетическим советом (МИРЭС).

Свое видение проблем возобновляемой энергетики и пути их решения на конференции представил академик Национальной академии наук РК, директор Института горного дела им. Д. Кунаева Николай Буктуков. В частности, ученый обратил внимание коллег на недостатки ВИЭ: это непостоянство энергии вет­ра и солнца, использование при производстве тех же солнечных панелей или ветряных турбин весьма редких и дорогих металлов, невозможность утилизации отработанных лопастей и фотоэлементов на современном этапе развития, а также высокая энергоемкость изготовления ВИЭ, более высокая стоимость вырабатываемой энергии по сравнению с традиционными источниками энергии и проблемы земельного отвода под солнечные батареи.

При этом академик предложил инновационные способы решения проблем, а именно – применять ветросолнечные установки с использованием одного или нескольких аккумуляторов для зарядки специальной жидкости с большой электрической емкостью, которая будет способна отдать заряд обратно через эти же аккумуляторы, применять железо-воздушные батареи. Помимо этого, использовать накопители энергии на основе конденсаторов, разрядка которых должна производиться аналогично аккумуляторам, и накопители сжатого воздуха под давлением с его выпуском для вращения ветряной электростанции, а также устанавливать гидро- и гравитационные аккумуляторы, наконец, применять биогаз.

Академик Российской академии наук, научный руководитель Института океа­нологии РАН Роберт Нигматулин, в свою очередь, отметил влияние океа­нов на изменение климата. По словам ученого, меньшее количество осадков, повышение уровня океана, таяние льда оказывают большое влияние на колебания погоды. Поэтому в своем выступлении он обратил внимание на то, что вышеперечисленные проблемы следует решать всей страной или группой стран.

В панельных дискуссиях и состоявшемся в рамках конференции заседании «круглого стола» также приняли участие: академик РАН Борис Порфирьев, член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, директор Института угля Сибирского отделения РАН, профессор Владимир Клишин, директор по исследованиям Высшей школы социальных наук, профессор Сапир Жак, профессор Атлантического университетского института в Лиссабоне Тесселано Кампос, доктор экономических наук Булат Хусаинов, казахстанские и зарубежные ученые.

В ходе конференции были обсуждены вопросы улучшения качества жизни, укрепления здоровья человека, энергосбережения, создания эффективных институтов совершенствования технологий, сохранения экологии, инклюзивного роста и потребления энергии, энергетического перехода и цифровизации. Также были затронуты темы безотходных угольных технологий, развития водородной и атомной энергетик, транспортной мобильности и изменения климата.