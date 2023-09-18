О крупных задержаниях в "Продкорпорации" сообщил антикор

В коррупции изобличили ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций нацкомпании «Продкорпорация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционная служба выявляет коррупционные правонарушения в работе АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

В коррупции изобличили ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций «Продкорпорации».

«При попытке дачи взятки для сокрытия хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники. Подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование», – проинформировали в антикоре.

В Астане же завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО «Продкорпорация». Следствие установило, что они получили взятку в 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду.

Изобличен также директор Костанайского областного представительства «Продкорпорации». Он подозревается в получении взятки в 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование.