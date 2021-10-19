О мастерах пера и слова

Форум подобного формата с выездом в регион проходит в городе третий год подряд. Отметим, что несколько лет назад организацию такой встречи предложил Союз писателей РК в год своего 85-летия.
Инициатива литераторов страны сразу нашла поддержку у руководства актюбинского региона, причем площадка для широкого диалога с участием известных поэтов и писателей Казахстана была предоставлена им на ежегодной основе. Данное решение было принято местными властями не спонтанно: область имеет богатую историю, взрастила выдающихся писателей, поэтов, оставивших заметный след в сфере литературы и искусства страны. Среди них Нурпеис Байганин, Тахави Ахтанов, Саги Жиенбаев, Куандык Шангытбаев, Изтай Мамбетов и многие другие.
Память знаменитых мастеров пера и слова в регионе чтут по-особому, активно популяризируют их творчество среди молодежи, оказывают поддержку талантливым начинающим авторам.