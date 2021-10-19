О мастерах пера и слова

Форум подобного формата с выездом в регион проходит в городе третий год подряд. Отметим, что несколько лет назад организацию такой встречи предложил Союз писателей РК в год своего 85-летия.

Инициатива литераторов страны сразу нашла поддержку у руководства актюбинского региона, причем площадка для широкого диалога с участием известных поэтов и писателей Казахстана была предоставлена им на ежегодной основе. Данное решение было принято местными властями не спонтанно: область имеет богатую историю, взрастила выдающихся писателей, поэтов, оставивших заметный след в сфере литературы и искусства страны. Среди них Нурпеис Байганин, Тахави Ахтанов, Саги Жиенбаев, Куандык Шангытбаев, Изтай Мамбетов и многие другие.

Память знаменитых мастеров пера и слова в регионе чтут по-особому, активно популяризируют их творчество среди молодежи, оказывают поддержку талантливым начинающим авторам.

Так, по инициативе руководства региона именами знаменитых земляков названы сразу несколько специальных денежных призов в размере 1 млн тенге для ежегодного поощрения лучших работ в области перевода, прозы, сатиры, поэзии и так далее. И эти награждения в рамках программы «Рухани жаңғыру» проходят на республиканском литературном форуме «Әдебиет. Рух. Қоғам».

Присутствие на нем известных литераторов, знатоков слова во главе с председателем правления Союза писателей РК Улыкбеком Есдаулетом придает его работе еще большее значение. В этот раз в форуме приняли участие поэтесса Елена Абдихалыкова, поэт Бауыржан Жакып, член Союза писателей РК Мереке Кулкенов, композитор Курманали Калдыбек, представители Министерства культуры и спорта, другие деятели культуры.

В приветственном слове на пленарном заседании глава региона Ондасын Уразалин подчеркнул особенность нынешней встречи: она проходит в преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

– Мы помним слова лидера движения «Алаш» Ахмета Байтурсынова: «Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу». И главными целями форума мы определили популяризацию имен выдающихся личностей актюбинского региона, оставивших значимый след в казахской литературе, а также выявление новых талантов, – сказал аким области.

Глава региона кратко остановился на реализованных в последние годы в Актюбинской области проектах по популяризации казахской истории, культуры и литературы. Так, в Актобе открыты памятники полководцу и государственному деятелю эпохи Золотой Орды Ер Едиге, великому мыслителю Абаю Кунанбаеву, проведена реставрация сакральных объектов, в том числе мавзолеев Абат Байтак, Хан моласы, Досжана Хазрета. Проведена реконструкция одежды Золотого человека, найденного 2 года назад в могильнике Таскопа в Темирском районе, состоялись научно-практические конференции с участием известных ученых и общественных деятелей. Выпущен сборник лучших произведений известных поэтов и писателей – выходцев из Актюбинской области и так далее.

В своем выступлении председатель правления Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет остановился на роли казахской литературы в развитии общества, богатом творческом наследии нашего народа. Он подчеркнул важность и необходимость поддержки молодых талантов, поблагодарил руководство области за тесное и плодотворное сотрудничество в этом направлении.

О значимости проводимого форума, роли литературы в общественной жизни говорили и другие участники мероприятия.

На нынешней встрече были учреждены 10 номинаций и награждены победители республиканского литературного конкурса. Им вручили стипендии имени выдающихся актюбинских поэтов и писателей, произведения которых стали классикой казахской литературы. Это стипендии имени Толегена Айбергенова, Саги Жиенбаева, Отежана Нургалиева, Тобыка Жармагамбетова, Кажыгали Мухамбеткалиулы, Тахауи Ахтанова, Бакира Тажибаева, Умбетбая Уайдина, Куандыка Шангытбаева, Изтая Мамбетова. Среди награжденных стипендиатов – члены Союза писателей РК Мейрхан Акдаулет, Касымхан Бегманов, Даурен Куатов, Гульсамал Аймаханова, Ершат Каймолдин и другие.

В рамках двухдневного форума в Актобе прошел ряд крупных культурных мероприятий. Состоялся республиканский конкурс жыршы «Едіге деген ер екен», собравший певцов-сказителей из Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также Нур-Султана и Алматы. Только от Актобе выступили 6 жыршы.

На конкурсе прозвучали и произведения народных поэтов и композиторов актюбинского региона Сары Батакулы, Нурпеиса Байганина, Абубакира Кердери, Шернияза Жарылгасулы и других. Участники исполняли отрывки из героического эпоса «Едіге» в адаптации Чокана Валиханова, Мурына Сенгирбайулы, Нуртуган-акына.

Не менее яркими были конкурс исполнителей бардовских песен имени Табылды Досымова и концерт известного этнофольклорного ансамбля «Туран» в здании «Өнер орталығы».

Еще одним важным событием стало торжественное открытие памятников композитору Шамши Калдаякову и поэту Толегену Айбергенову. В церемонии приняли участие Райхан Домбаева – сестра Шамши Калдаякова и Махаббат Айбергенова – дочь поэта Толегена Айбергенова. Как отметил глава региона Ондасын Уразалин, казахская земля всегда была богата на таланты, чьи произведения вошли в историю. В плеяде таких выдающихся личностей значатся Толеген Айбергенов и Шамши Калдаяков. И сегодня наша главная задача – помнить и чтить их, всесторонне популяризировать их богатое наследие среди молодого поколения.

Как подчеркнул аким, для установки памятников власти специально выбрали место на аллее одной из оживленных улиц города – имени Братьев Жубановых. И теперь эта площадка по праву может называться Аллеей казахской поэзии.