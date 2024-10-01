О новых возможностях и мировой практике

В СКО вице-спикер Сената Ольга Перепечина и депутат Асем Рахметова посетили ряд районов и сел. Они провели встречи с жителями и трудовыми коллективами в Уалихановском, Акжарском, Тимирязевском райо­нах и районе Шал акына.

Отмечалось, что наша задача – обеспечить энергетическую независимость и безопасность страны. Как это делают в мире? За счет АЭС. Это дает стимул в развитии науки и технологий, позволяет говорить о сохранении экологии.

По словам Асем Рахметовой, атомная энергия признана «зеленой» и является одним из самых экологически чистых источников энергии, даже в сравнении с во­зобновляемыми ресурсами. В ходе встреч также были подняты вопросы состояния дорог, электроснабжения, качества питьевой воды и других важных для сельчан тем. Все озвученные проблемы сенаторы пообещали использовать в законотворческой деятельности.

В ходе встречи сенатора Кайрата Тастекеева с жителями Бородулихинского района ВКО речь шла о важности предстоящего референдума. Встреча прошла в формате активного диалога, в ходе которого жители задавали вопросы, касающиеся безопасности и экологических аспектов в сфере атомной энергетики. Все поднятые вопросы получили подробные ответы.

Депутат Сената Советбек Медебаев совместно с членами Народного штаба за строительство АЭС встретился с коллективом Жезказганского высшего политехнического колледжа.

В ходе встречи депутат подробно рассказал о ключевых аспектах и преимуществах атомной энергетики как экологически чистого и эффективного источника энергии. Парламентарий также отметил, что в Казах­стане уже ощущается дефицит электроэнергии, что может негативно сказаться на крупных производственных предприятиях и в дальнейшем ограничить экономический рост.

О необходимости модернизации электросетей на встречах в Байтерекском районе и Желаевском комбинате хлебопродуктов в городе Уральске рассказали сенаторы Ляззат Рысбекова и Арман Утегулов.

Сенатор Бекболат Орынбеков ознакомился с работой школы, строительством многоэтажного жилого дома и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области. В ходе встреч Бекболат Орынбеков говорил о возможных решениях в сфере энергетики. По его словам, АЭС способны вырабатывать достаточное количество электроэнергии как для населения, так и для промышленности, при этом не нанося вреда экологии. Депутат также акцентировал внимание на том, что использование собственного урана могло бы сделать Казахстан менее зависимым от внешних поставок.

Депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов ознакомились с деятельностью Института ядерной физики и встретились с коллективом Казахстанско-Британского технического университета в Алматы. Речь шла о роли казахстанских предприятий в атомной отрас­ли. Компания «Казатомпром» перерабатывает уран и утилизируется ядерное топливо, а атомные реакторы работают в стране более полувека, поддерживая развитие ядерной науки.

Депутат Сената Сергей Карп­люк встретился с жителями Алтынсаринского и Федоровского районов Костанайской области, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с энергетической бе­зопасностью страны и проектом строительства атомной электростанции. На встрече присутствовали представители различных секторов, включая работников образования и агропромышленного комплекса. В ходе диалога с местными жителями Сергей Карплюк подробно разъяснил ключевое значение строительства АЭС для устойчивого энергоснабжения в мире.

Казахстану необходим надежный источник электроэнергии. Об этом в ходе встреч с карагандинцами заявили сенаторы Серик Утешов и Сергей Ершов.

– В Казахстане атомная энергетика рассматривается как одно из приоритетных направлений развития энергетического сектора, что связано с возрастающими потребностями страны в электроэнергии и необходимостью сокращения выбросов углерода. Важным шагом в этом направлении может стать строительство атомной электростанции, которая должна повысить энергетическую независимость страны и обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях роста населения и промышленного производства, – подчеркнул Серик Утешов.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев призвал тылдыкорганцев принять участие в референдуме. Сенатор акцентировал внимание на острой проблеме загрязнения окружающей среды из-за растущего потребления угля. Он подчеркнул, что атомная энергетика может стать экологически более чистой альтернативой.

Депутаты Сената Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров встретились с жителями города Жанаозена и Тупкараганского района Мангистауской области, где провели ряд встреч с местными жителями и представителями общественных организаций. Сенаторы подробно рассказали о значении проекта АЭС для устойчивого развития страны. Это не только вопросы энергетики и экологии, но и новые рабочие места, а также инвестиции, которые позволят привлечь высокотехнологичные решения в экономику Казахстана.

В Атырау в эти дни побывали сенаторы Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов. Депутаты дали исчерпывающие ответы на все вопросы по теме АЭС.