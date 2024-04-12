О паводковой ситуации рассказали в республиканском информационном штабе

С начала паводкового периода спасено 99 869 человек, из них 36 591 ребенок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: МЧС РК

В пунктах временного размещения находятся 6 586 человек, из них 3 197 детей.

Откачано 9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано 34 272 человека и 3 790 ед. техники, 17 воздушных судов.

На данный час подтопленными остаются 3 563 частных жилых дома, 563 придворовые территории и 1 778 дачных домов в 6 областях: Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской. Вода отведена из 3 052 жилых домов и 1 935 дворовых территорий.