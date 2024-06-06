О первом случае заражения человека птичьим гриппом сообщила ВОЗ

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В Мексике зафиксирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N2), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ Заразившимся оказался 59-летний мужчина из штата Мехико. Мужчина скончался 24 апреля. Ранее он не контактировал с домашней птицей или другими животными.

«17 апреля у пациента развилась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля заболевший обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в Национальный институт респираторных заболеваний «Исмаэль Косио Вильегас» и скончался в тот же день из-за осложнений своего состояния», — передает пресс-служба ВОЗ.

В ВОЗ оценивают риск дальнейшего распространения вируса среди людей как низкий. Сообщается также, что в марте вспышка птичьего гриппа A(H5N2) была обнаружена на домашней птицеферме в штате Мичоакан, граничащем со штатом Мехико, где проживал заболевший.

Птичий грипп H5N1 продолжает распространяться среди молочных коров в Соединенных Штатах, страна готовится: делается почти 5 млн доз вакцины против этого гриппа для возможного использования на людях.