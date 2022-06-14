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О подготовке дошколят
Светлана Абенова

Объем услуг в сфере отечественного дошкольного обучения и воспитания по итогам первого квартала 2022 года вырос почти на треть.

В региональном разрезе наи­больший объем услуг приходится на Туркестанскую область: 21,6 млрд тенге, или на 51,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом идет Алматинская область – 15 млрд тенге (+ 41,6%). Заметный рост показывает также город Алматы – 13,7 млрд тенге (+ 37,2%).

Наименьший объем услуг в облас­ти дошкольного обу­чения и воспитания в первом квартале текущего года продемонстрировала Северо-Казахстанская область: 3,6 млрд тенге (+ 29,3%). В целом же по респуб­лике данный показатель составил 150,7 млрд тенге, или на 31,5% больше, чем годом ранее.

По данным Ranking.kz, 58,3% услуг на сумму 87,9 млрд тенге оказали казахстанцам государственные предприятия с годовым ростом 25,3%. Услуги частного сектора составили 62,4 млрд тенге (+ 41,7%), иностранных инвесторов – 382,6 млн тенге (- 15,4%).

До конца текущего года в Казахстане планируется открыть 322 детских сада на 34 тыс. мест. Из них за истекшие пять месяцев в республике уже введено 130 дошкольных учреждений вместимос­тью более, чем 9,4 тыс. мест.

По данным официального информационного ресурса Премьер-министра РК, охват детскими садами в 2022 году будет доведен до 99,3%. Одновременно основной упор планируется сделать на усилении мер безопасности, повышении качества предоставления услуг госзаказа посредством применения ваучерного механизма, а также на вопросах подготовки квалифицированных специалистов. Как отмечалось на одном из июньских заседаний Правительства, посвященном Году детей, в настоящее время более 15 тыс. воспитателей казахстанских детсадов проходят курсы подготовки по новой модели, призванной улучшить качество воспитания дошколят.

Вместе с тем с целью обеспечения прозрачности при распределении мест в дошкольные учреждения в стране комплектуется единая база очередности. Для этого на базе образцовых отечественных детских садов создаются 34 цент­ра компетенции.

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