О поливной воде и медицине

В Жанакоргане состоялась встреча с акимом, депутатами маслихата и жителями района. Парламентарии рассказали о законотворческой деятельности Сената, а также обсудили вопросы медиации и инфраструктуры.

Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом строительства врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района и встретились с сотрудниками правоохранительных органов для обсуждения законов, рассматриваемых в Парламенте.

Кроме того, депутаты встретились с представителями Департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу Кызылординской области. Во время встречи обсуждались инициативы, озвученные Президентом на Национальном курултае, и особенности законов, принятых в Парламенте.

Рабочая поездка депутатов продолжилась в поселке Тасбугет, где они встретились с местными жителями, которые подняли вопрос о поливной воде, а также посетили поликлинику № 4 и обсудили с медицинским персоналом вопросы улучшения работы учреждения.