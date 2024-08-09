О поливной воде и медицине Свежий выпуск 9 августа 2024 г. 4:33 56 Владимир Осипов Сенаторы Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов в рамках поездок депутатов в регионы встретились с жителями Кызылординской области. фото пресс-службы Сената Парламента РК В Жанакоргане состоялась встреча с акимом, депутатами маслихата и жителями района. Парламентарии рассказали о законотворческой деятельности Сената, а также обсудили вопросы медиации и инфраструктуры. Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом строительства врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района и встретились с сотрудниками правоохранительных органов для обсуждения законов, рассматриваемых в Парламенте. Кроме того, депутаты встретились с представителями Департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу Кызылординской области. Во время встречи обсуждались инициативы, озвученные Президентом на Национальном курултае, и особенности законов, принятых в Парламенте. Рабочая поездка депутатов продолжилась в поселке Тасбугет, где они встретились с местными жителями, которые подняли вопрос о поливной воде, а также посетили поликлинику № 4 и обсудили с медицинским персоналом вопросы улучшения работы учреждения. #депутаты #регионы #Сенат #рабочая поездка