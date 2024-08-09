О поливной воде и медицине

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Владимир Осипов

Сенаторы Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов в рамках поездок депутатов в регионы встретились с жителями Кызылординской области.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В Жанакоргане состоялась встреча с акимом, депутатами маслихата и жителями района. Парламентарии рассказали о законотворческой деятельности Сената, а также обсудили вопросы медиации и инфраструктуры.

Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом строительства врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района и встретились с сотрудниками правоохранительных органов для обсуждения законов, рассматриваемых в Парламенте.

Кроме того, депутаты встретились с представителями Департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу Кызылординской области. Во время встречи обсуждались инициативы, озвученные Президентом на Национальном курултае, и особенности законов, принятых в Парламенте.

Рабочая поездка депутатов продолжилась в поселке Тасбугет, где они встретились с местными жителями, которые подняли вопрос о поливной воде, а также посетили поликлинику № 4 и обсудили с медицинским персоналом вопросы улучшения работы учреждения.

#депутаты #регионы #Сенат #рабочая поездка

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