О поведении животных во время землетрясения, рассказали в зоопарке Алматы

До землетрясения в их поведении ничего необычного замечено не было, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/mihailsorokoumov54

Ночью в зоопарке практически нет сотрудников, за исключением ночных ветеринаров и охраны.

"До землетрясения, днем животные не проявили никакого беспокойства, изменений в поведении сотрудники не заметили. Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки-гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу", - сообщили в зоопарке на своей странице в Инстаграм.

Отмечается, что когда-то в 80-90х годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велись исследования поведения животных как предвестников землетрясения, отмечали аномальное поведение животных. Чаще всего необычно вели себя змеи.