О розыске беглых преступников доложил генпрокурор Токаеву

По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и экстрадированы в Казахстан. Они ждут суда, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял генерального прокурора Берика Асылова, сообщает Акорда.

- Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах международного сотрудничества по оказанию правовой помощи и розыску скрывшихся за рубежом преступников. По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и возвращены в Казахстан для осуществления правосудия, - говорится в сообщении.

Глава государства также был проинформирован о том, что по вопросам возврата активов достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ.

- Как сообщил Берик Асылов, была оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 трлн тенге. В результате данной работы повышается уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти. В ходе встречи было рассмотрено реальное состояние дел в регионах по привлечению прямых инвестиций, - отмечает пресс-служба главы государства.

Президенту был представлен отчет о криминогенной ситуации в стране и о мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.

- Глава государства подчеркнул важность эффективного использования «прокурорского фильтра» по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов. При этом он акцентировал внимание на необходимость усиления контроля и ответственности указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях, - подчеркивается в сообщении.

Президент также отметил необходимость применения широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов.