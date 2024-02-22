О ситуации с корью и необходимости ревакцинации от ковида рассказала главный санврач РК

По ее данным, в феврале заболеваемость корью сократилась на 16 %

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассказала о ситуации с корью, а также о необходимости ревакцинации от ковида, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Есмагамбетова отметила, что в Казахстане в целом стабилизируется ситуация с заболеваемостью корью. По ее данным, в феврале заболеваемость корью сократилась на 16 %.

- В принципе, рост заболеваемости сохраняется только в Карагандинской области. В остальных регионах ситуация, заболеваемость снижается или остается на одном уровне. По дополнительной массовой иммунизации практически 90 % запланировано. То есть, это больше 1,3 млн населения, подлежащего вакцинации, - сказала Есмагамбетова.

Что касается необходимости ревакцинации от ковида, то Айжан Есмагамбетова заверила, что сейчас нет необходимости массовой вакцинации или ревакцинации.