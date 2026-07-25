В Казахстане усилят профилактику психических расстройств

Здравоохранение

Комплексный план объединит меры здравоохранения, образования и социальной поддержки

Фото:МЗ

Правительство Казахстана одобрило Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы. Документ предусматривает переход к новой модели, в которой основной акцент сделан на профилактике, раннем выявлении психических расстройств и сопровождении пациентов на всех этапах оказания помощи, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, проект комплексного плана рассмотрели на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Комплексный план предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, укрепление кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Особое внимание будет уделено детям и подросткам», - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, сегодня специализированная медико-социальная помощь оказывается в двух республиканских клиниках, 20 региональных центрах психического здоровья, 98 первичных центрах психического здоровья и 212 кабинетах психического здоровья в сельской местности. Продолжается развитие амбулаторной помощи и медицинской реабилитации, увеличивается количество детских психиатрических коек.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что, несмотря на развитие службы, сохраняется необходимость модернизации инфраструктуры, обновления материально-технической базы и дальнейшего укрепления кадрового потенциала.

Кроме медицинского направления, новый план предусматривает развитие научных исследований, совершенствование подготовки специалистов, обновление образовательных программ, повышение квалификации педагогов и психологов, а также дальнейшее развитие системы специальных социальных услуг и инфраструктуры для детей и взрослых с инвалидностью.

После обсуждения с участием центральных государственных органов и акиматов регионов Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы был одобрен.

#здравоохранение #медицина #психическое здоровье

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