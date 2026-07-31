В Алматы построят современный онкологический центр

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Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, что позволяет перейти к следующему этапу его реализации. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Алматы Марат Пашимов на коллегии по итогам первого полугодия 2026 года.



Новый центр станет одним из самых современных в городе. Здесь пациенты смогут получать полный спектр онкологической помощи — от ранней диагностики до высокотехнологичного лечения и последующей реабилитации.



В составе центра предусмотрены круглосуточный стационар на 250 коек, дневной стационар на 80 мест для проведения химиотерапии, консультативно-диагностическая поликлиника, отделения лучевой терапии и химиотерапии, современный операционный блок с роботизированной хирургией, отделение реанимации и интенсивной терапии, эндоскопический и трансфузиологический центры.



Особое внимание будет уделено диагностике. Центр оснастят современными клинико-диагностической, молекулярно-генетической и патоморфологической лабораториями, где будут проводить высокоточные исследования, позволяющие выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях и подбирать наиболее эффективное лечение. Проект также предусматривает создание цифрового медицинского архива, ситуационного центра и отделения госпитальной фармации с автоматизированной системой подготовки противоопухолевых препаратов.