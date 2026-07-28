Единую цифровую экосистему санэпиднадзора создали в Казахстане

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В Минздраве завершили один из самых масштабных проектов цифровой трансформации санитарно-эпидемиологической службы, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, впервые среди стран СНГ создана единая цифровая экосистема, которая объединила:

- государственный санитарно-эпидемиологический контроль;

- медицинские осмотры работников декретированных профессий;

- лабораторные исследования;

- производственный контроль предприятий;

- мониторинг вакцинации населения.

Как уточняется, если раньше сведения находились в разных информационных системах, а значительная часть процессов велась вручную, то сегодня вся информация собирается и анализируется на одной платформе в режиме реального времени.