Единую цифровую экосистему санэпиднадзора создали в Казахстане

В этом направлении республика стала первой среди стран СНГ
В Минздраве завершили один из самых масштабных проектов цифровой трансформации санитарно-эпидемиологической службы, сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в министерстве, впервые среди стран СНГ создана единая цифровая экосистема, которая объединила:
- государственный санитарно-эпидемиологический контроль;
- медицинские осмотры работников декретированных профессий;
- лабораторные исследования;
- производственный контроль предприятий;
- мониторинг вакцинации населения.
Как уточняется, если раньше сведения находились в разных информационных системах, а значительная часть процессов велась вручную, то сегодня вся информация собирается и анализируется на одной платформе в режиме реального времени.
- Это позволяет не только быстрее реагировать на санитарно-эпидемиологические риски, но и предупреждать их еще до возникновения чрезвычайных ситуаций, - отметили в Минздраве.