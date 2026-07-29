Единую цифровую платформу для здравоохранения запустили в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Для каждого медучреждения формируются цифровые паспорта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане запущена единая Интеллектуальная платформа здравоохранения. Она объединяет данные обо всех медицинских организациях страны, теперь они автоматически поступают в единую цифровую систему - это сведения о лицензиях, кадровом составе, наличии медоборудования, инфраструктуре и других ресурсах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, для каждого медучреждения формируются цифровые паспорта. Благодаря им в режиме реального времени можно оценивать уровень оснащенности больниц, обеспеченность специалистами и соответствие лицензионным требованиям.

В Минздраве отмечают, что цифровая платформа не только упрощает обмен данными между государственными информсистемами, но и помогает эффективнее планировать развитие медицинской инфраструктуры, выявлять дефицит кадров и потребность в необходимом оборудовании. А еще цифровые инструменты позволяют заранее выявлять возможные нарушения и устранять их еще до того, как они могут повлиять на качество медицинской помощи.

В дальнейшем Интеллектуальная платформа станет основой аналитической системы управления здравоохранением.

«Мы, как комитет медицинского и фармацевтического контроля, уже не ожидая, что поступит какая-то жалоба или обращение от гражданина, можем профилактически уже отсмотреть, автоматизированно реализовывая эти индикаторы, и видеть в этой медицинской организации, какие существуют риски - уровень оснащенности, достаточно ли его для оказания качества медицинской помощи, имеется ли необходимое количество кадров, которые могут оказать эту медицинскую помощь, и сама территория обслуживания в целом этой медицинской организации», – пояснил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Джусипов.

Напомним, в Минздраве завершили один из самых масштабных проектов цифровой трансформации санитарно-эпидемиологической службы. 

 

#здравоохранение #Минздрав #цифровизация #запуск #платформа

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