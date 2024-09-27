О таком и не мечтали

Жители частного сектора Второй Павлодар много лет обращались к властям с просьбой, чтобы здесь создали хоть какой-нибудь центр для детей, ведь в микрорайоне живут почти 18 тыс. детей и подростков. Впервые конкретные очертания идея обрела в 2020 году – тогда заговорили о строительстве такого объекта в заброшенном здании бывшего железнодорожного колледжа. Полтора года назад приступили к работам, предварительно проведя техобследование, чтобы убедиться – корпуса хоть и пострадали от вандалов, но аварийными за годы простоя не стали.

В реконструкцию вложили поч­ти 1,7 млрд тенге. Помимо того что вторую жизнь дали самому зданию, благоустроили полтора гектара территории – установили футбольное поле и баскетбольную площадку, беговую дорожку, разбили прогулочную зону для «тихого» отдыха с аллеями и лавочками, посадили деревья и кустарники. Участок специально не стали огораживать, чтобы этот центр притяжения с новой инфраструктурой был доступен для отдыха всех жителей микрорайона.

И вот центр «Алтын сақа» распахнул свои двери – рассчитан он на 2,5 тыс. детей. По словам руководителя центра Саяна Муканова, школьники смогут посещать 17 кружков инновационного и традиционного творчества и спорта. Постарались предусмотреть направления, нужные в современном мире, в том чис­ле обучение бизнес-знаниям. В числе подразделений центра – IT-студия, кружки робототехники, студии вокала, стендапа, театрального искусства, танца, звукозаписи, журналистики, мобилографии, художественные мастерские и не только.



В ремесленных мастерских будут обучать слесарному, столярному и швейному делу. Ждут здесь и детей с особыми образовательными потребностями – для них проводят специальные занятия в гончарной студии. Предусмот­рели и буфет, где дети смогут перекусить.

Отметим, что инновационный центр работает в рамках республиканской программы воспитания «Біртұтас тәрбие» и все занятия в нем бесплатные. К слову, здесь же теперь базируется и Клуб долголетия для пожилых жителей микрорайона.

На торжественное открытие «Алтын сақа» пришли жители Второго Павлодара. Аялуым Казбек, мама учениц из ближайшей школы № 18, с нетерпением ждала этого праздника.

– У меня три дочери. Конечно, водить в кружки рядом с домом стало намного удобнее. Что уж говорить про выбор направлений и оснащение. Я очень рада, что для Второго Павлодара пре­дусмотрели такой современный центр, – говорит Аялуым.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года построить в регионах страны не менее ста современных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей. Выполняя это поручение, в Павлодарской области за последние годы капитально отремонтировали несколько зданий.

Выступая на открытии цент­ра, аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что в каждом микрорайоне Павлодара возведут центры, где дети будут развивать свои таланты. Ранее для размещения центра творчества на 800 детей было реконструировано заброшенное административное здание в Иртышском районе. В октяб­ре ожидается открытие нового Центра детского творчества «Самғау» в Экибастузе. Кроме того, в ближайшие три года планируется строительство школ искусств в Успенском, Щербактинском и Павлодарском районах.