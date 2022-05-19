Сенат
О ценах на сигареты и сахаросодержащие напитки после введения акцизов рассказал глава Минфина
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель Премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассчитал примерную стоимость табачной продукции после введения акцизов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы до 2024 года планируем повышение ставок на товар, это 35 евро, примерно это будет около 16 тысяч тенге на 1000 штук. Можно посчитать, поделить на тысячу, разделить 20 штук, получается за пачку сигарет примерно 300-350 тенге», - сказал он.

Также журналисты поинтересовались у главы Минфина перспективами введения акцизов на сахаросодержащие напитки.

«Что касается сахаросодержащих напитков, сейчас в Правительстве идет обсуждение этого вопроса. Надо смотреть, считать, для нас важно держать баланс, с одной стороны - здоровье нации, с другой стороны, чтобы  не пострадали предприятия. Потому что этим занимается МСБ, который будет платить налоги за счет акцизов, с другой стороны это интересы бюджета. Все это будем балансировать», - сказал он.

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