Количество квот для кандасов предложил увеличить сенатор Кыдырали

Сенат
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Дана Аменова
Корреспондент

Депутат Сената Дархан Кыдырали предложил увеличить количество квот для кандасов и включить в программу переселения на север и западные регионы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы Сената, после теракта в Крокусе число трудовых мигрантов, прибывающих в Казахстан, увеличивается. Проблемы, связанные со случаями их нелегального пребывания в РК и влияющие на состояние национальной безопасности, в своём депутатском запросе поднял сенатор Дархан Кыдырали.

«Необходимо проводить систематические социологические исследования о мигрантах. Миграция - это не просто механический процесс перемещения людей. Здесь важна адаптация человека на новом месте, это изменение социальных условий и образа жизни. Поэтому должны работать специальные центры адаптации, предоставляющие трудовым мигрантам, переселенцам и кандасам информационные, законодательные, консультационные, языковые, культурно-социальные услуги», – отметил сенатор.

Также он затронул вопросы переселения кандасов и увеличения квот для них. Депутат считает, что карту «Ата жолы», которую разработало Минтруда, необходимо приравнять к статусу кандасов.

«Возможности карты «Ата жолы», разработанной министерством труда и социальной защиты населения, должны быть законодательно утверждены. Эту карту следует приравнять к статусу «кандас», который получают этнические казахи. При этом необходимо увеличить и квоту для кандасов. К примеру, 285 квот, выделенные для Акмолинской области и 200 квот для города Рудный были исчерпаны еще в феврале.

Кроме того, учитывая, что большая часть прибывающих в Казахстан обосновывается в Мангистауской области, предлагаем в программу переселения в северные области, включать не только южные, но и западные регионы страны. Также акиматам северных областей следует открывать свои фронт-офисы в районах откуда население к ним чаще всего переезжает и проводить разъяснительную работу», сказал Дархан Кыдырали.

В этой связи, сенатор, обращаясь к главе Кабмина Олжасу Бектенову, попросил обратить внимание на существующие проблемы и принять необходимые меры для их решения.

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