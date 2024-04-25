Лишь половина казахстанской фармпродукции соответствует стандартам ВОЗ — глава Сената

Сенат
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Дана Аменова
Корреспондент

Своим мнением о том, как нарастить обороты в фармацевтическом производстве, поделился председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На казахстанском рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня составляет всего 10%. И эта цифра продолжает снижаться. При этом, лишь половина лекарств отвечает международным стандартам. Такую неутешительную статистику сегодня озвучил спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения закона по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности на заседании палаты.

Как подчеркнул спикер Сената, главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача довести долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50% в ближайшие годы. По стандартам Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения лекарственной безопасности доля отечественного производства на рынке должна быть не менее 30%. Однако в то время, как президент страны поставил задачу нарастить обороты производства в отечественной фармакологической отрасли, цифры с каждым годом падают.

«Отчеты – это всегда здорово, но на факты нужно смотреть. По данным официальной статистики, на нашем рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня 10%. То есть, чтобы дойти хотя бы до 30% нужно еще очень многое сделать. Согласно официальной статистике, хочу подчеркнуть, у нас производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом. При этом, экспорт лекарственных препаратов, произведенных у нас, в прошлом году сократился на 28, 5%, почти на 30%.  Импорт вырос на 3%. А как в этих условиях будем выполнять поручение главы государства о доведении доли отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%?» – задался вопросом председатель палаты, комментируя ответ вице-министра здравоохранения Айжан Есмагамбетовой на вопрос депутатов.

Еще одна тенденция, на которую председатель Сената обратил пристальное внимание и акцентировал внимание коллег – это несоответствие половины отечественных фармпродуктов стандартам качества ВОЗ. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал Минздрав сместить акценты с теории на практику, провести всестороннее обсуждение актуальных вопросов в Сенате с привлечением соответствующих госорганов, включая Минпромышленности, нацкомпании и экспертного сообщества.

«Из 43 отечественных производителей лекарственных средств только 25 соответствуют стандартам GMP (прим. авт. – good manufacturing practice или правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения). Это стандарт, который используется и рекомендуется ВОЗ. То есть, если половина наших производителей не соответствует этим стандартам, соответственно и качество наших препаратов, мягко говоря, неконкурентоспособным является по сравнению с импортными аналогами. Вопросы есть, как в плане увеличения объемов, так и по обеспечению качества», – резюмировал Маулен Ашимбаев и поручил соответствующим комитетам Сената провести расширенное заседание или Правчас на эту тему.

В пресс-службе Сената отметили, что в ходе заседания палаты сенаторами были рассмотрены и одобрены несколько законов, включая ратификацию протокола о внесении дополнения в соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

#Сенат #производство #ВОЗ #Ашимбаев #фармакология

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