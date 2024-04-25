Как правительство будет реализовывать инициативу «Таза Қазақстан», задался вопросом сенатор

О недостаточном количестве лесополос вдоль дорог в своем депутатском запросе на имя премьера высказался сенатор Нурторе Жусип, предает Kazpravda.kz

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По его словам, сеть автодорог международного и республиканского значения составляет 25 тыс. км, из которых только 6,3 тыс. км обеспечены зелеными насаждениями. С момента обретения независимости в Казахстане были построены автомагистрали в соответствии с мировыми стандартами, с целью повышения логистического потенциала. Вопрос озеленения вдоль дорог сейчас развивается не на достаточном уровне.

«На сегодня нацкомпания «ҚазАвтоЖол» имеет 5 посадочных участков в Акмолинском, Актюбинском, Алматинском, Карагандинском и филиалах ВКО. В остальных регионах таких участков нет. Эти учреждения сегодня ограничиваются лишь проведением посадок в ранее засеянных лесных насаждениях. Так, в 2021-2023 годах на автодорогах республиканского значения высадили 3 тысячи саженцев и деревьев. В частности, в Алматинской области - 1,2 тыс. саженцев на 253 км, в Карагандинской области – 1,6 тыс. саженцев на 982 км. Однако этого слишком мало при таких площадях и расстояниях», – отметил депутат.

Кроме того, он обозначил и еще одну из возможных причин таких низких показателей придорожного озеленения – утрата сотрудничества с организациями по озеленению, научными институтами и ботаническими садами.

В этой связи сенатор озвучил в адрес правительства ряд конкретных вопросов.