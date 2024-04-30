Межпарламентское сотрудничество обсудили Маулен Ашимбаев и Сеа Киань Пэн

Международное сотрудничество, Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился со спикером парламента Сингапура Сеа Киань Пэном, прибывшим с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: пресс-служба Сената

В ходе встречи стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества и дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия.

В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сингапур является важным партнером Казахстана в регионе Юго-Восточной Азии. За 30 лет установления дипломатических отношений, как отметил председатель Палаты, между Казахстаном и Сингапуром налажен активный политический диалог, крепкие экономические и культурные связи, а также сформирована прочная договорно-правовая база в различных сферах.

«Мы заинтересованы в укреплении межпарламентского взаимодействия и обмене опытом с парламентом Сингапура. Важно всесторонне использовать потенциал межпарламентских групп дружбы. Казахстан заинтересован в укреплении торгово-экономического взаимодействия с Сингапуром. В этой связи парламент активно занимается созданием необходимой правовой базы. В этом году Сенат ратифицировал Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Считаем, что активная роль парламента в укреплении двусторонних отношений является очень важной», – сказал спикер Сената.

В ходе обсуждения и обмена мнениями касательно перспектив сотрудничества в сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества спикер Сената ознакомил коллегу с комплексными социально-экономическими и политическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе президента РК. В частности, речь шла о мерах, направленных на формирование новой экономической модели, улучшение инвестиционного климата Казахстана.

Проинформировал Маулен Ашимбаев спикера парламента Сингапура также о законотворческой работе Сената, о планах работы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в соответствии с принятой Концепцией на предстоящие 10 лет. В этой связи он отметил важность совместной работы и по линии развития духовной дипломатии.

В свою очередь, Сеа Киань Пэн высоко оценил результаты комплексных преобразований, осуществляемых в Казахстане в разных сферах, и выразил готовность к укреплению межпарламентских отношений.

 

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