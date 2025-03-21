О воде без «воды» Статьи 21 марта 2025 г. 0:30 0 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Сенаторы внесли поправки в новый Водный кодекс и вернули его в Мажилис фото пресс-службы Сената Парламента РК На пленарном заседании под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты рассмотрели Водный кодекс и сопутствующие ему законы, а также ратифицировали международное соглашение и озвучили свои депутатские запросы. Водный кодекс, как было отмечено, нацелен на рациональное использование, защиту и очищение водных ресурсов страны. – Управление водными ресурсами – один из актуальных вопросов для нашей страны. Это напрямую влияет на устойчивое социально-экономическое развитие, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности Казахстана. В этой связи Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения по кардинальному пересмотру законодательной базы и совершенствованию институциональной среды в этой сфере. Рассмотренный сегодня Водный кодекс и сопутствующие ему законы были разработаны с целью выполнения этих задач, – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя документы. Для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой рассмотренные законы предусматривают временную эксплуатацию бесхозяйных водохозяйственных сооружений, являющихся объектами жизнеобеспечения населения. Также вводится норма по адаптации водного сектора экономики к изменению климата, включая наводнение, засуху и предотвращение их негативного воздействия. – Правительство принимает долгосрочный специально интегрированный генеральный план, определяющий цели, задачи и подходы по обеспечению водной безопасности. В рамках законов предусмотрен также ряд правил для цифровизации и внедрения в отрасль новых технологий. В ходе рассмотрения законов сенаторы выдвинули ряд предложений: уточнены государственный контроль за соблюдением требований водопользования, правила выдачи разрешений в данной сфере и полномочия некоторых государственных органов. В целом надеемся, что новый кодекс позволит эффективно использовать водные ресурсы, а также проводить водную политику на качественно новом уровне, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. Таким образом, по итогам обсуждения основной закон – Водный кодекс, а также ряд поправок сенаторы концептуально одобрили, но внесли в них ряд поправок и вернули в Мажилис. В частности, сенаторами скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов. Также расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций и ужесточены нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке; внесены корректировки в порядок возмещения расходов на обслуживание бесхозяйных систем водоснабжения. В целом же рассмотренным кодексом предусматривается ряд важных нововведений – введение генеральных и бассейновых планов водопользования, усиление роли бассейновых советов при планировании водных ресурсов, разработка мер по защите гидротехнических сооружений. Как известно, одной из самых водозатратных отраслей является сельское хозяйство. В кодексе внедряются нормы, регулирующие деятельность так называемых ирригационных кондоминиумов, что, по мнению разработчиков, в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и необходимости повышения эффективности сельскохозяйственного производства будет способствовать сохранению гидротехнической инфраструктуры страны. Так что же такое ирригационные кондоминиумы? Эта модель коллективного управления водными ресурсами и ирригационной инфраструктурой призвана оптимизировать использование, снизить финансовую нагрузку на отдельных фермеров и способствовать внедрению современных водосберегающих технологий. – Успешность реализации данной инициативы зависит от четкого механизма внедрения, уровня подготовки участников и своевременности запуска системы, – уверена сенатор Ольга Булавкина. Она поинтересовалась, какие ключевые принципы заложены в механизм функционирования ирригационных кондоминиумов, какие инструменты предусмотрены для их эффективного внедрения и управления. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подтвердил: в сельском хозяйстве сегодня используют 60% всей воды, которая используется в стране. Поэтому в Водном кодексе отдельными статьями прописано создание ирригационных кондоминиумов именно в сельском хозяйстве. – Допустим, есть какой-то орошаемый массив, в котором работают два и более крестьянских хозяйств. Для них актуален вопрос о содержании внутрихозяйственных каналов, гидротехнических сооружений. Поэтому крестьянские хозяйства могут объединяться в ирригационные кондоминиумы. Это решение вводится для того, чтобы все члены кондоминиума несли общую ответственность за состояние гидротехнических сооружений, ирригационных систем и за то, чтобы они устанавливали счетчики воды, заключали договоры с водопитающими организациями, – пояснил министр. К слову, для тех кондоминиумов, что будут вкладывать деньги в поддержание ирригационных систем, будет действовать иной тариф на воду. Вместе с тем другие два сопутствующих закона – поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» и в КоАП были одобрены сенаторами в двух чтениях. Эти законы предусматривают разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводорода в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря с учетом особого экологического статуса Приаралья. Также в ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции». Как было отмечено депутатами, ратификация соглашения позволит обеспечить функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату незаконно приобретенных и выведенных из страны активов. Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, в том числе с использованием информационных систем, а также обеспечения правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции. В завершение заседания спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил коллег с наступающим праздником Наурыз и высказал свои наилучшие пожелания. #Сенат #поправки #Водный кодекс