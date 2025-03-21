О воде без «воды»

На пленарном заседании под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты рассмот­рели Водный кодекс и сопутствующие ему законы, а также ратифицировали международное соглашение и озвучили свои депутатские запросы.

Водный кодекс, как было отмечено, нацелен на рациональное использование, защиту и очищение водных ресурсов страны.

– Управление водными ресурсами – один из актуальных воп­росов для нашей страны. Это напрямую влияет на устойчивое социально-экономическое развитие, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности Казахстана. В этой связи Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения по кардинальному пересмотру законодательной базы и совершенствованию институциональной среды в этой сфере. Рассмотренный сегодня Водный кодекс и сопутствующие ему законы были разработаны с целью выполнения этих задач, – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя документы.

Для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой рассмотренные законы предусмат­ривают временную эксплуатацию бесхозяйных водохозяйственных сооружений, являющихся объектами жизнеобеспечения населения. Также вводится норма по адаптации водного сектора экономики к изменению климата, включая наводнение, засуху и предотвращение их негативного воздействия.

– Правительство принимает долгосрочный специально интегрированный генеральный план, определяющий цели, задачи и подходы по обеспечению водной безопасности. В рамках законов предусмотрен также ряд правил для цифровизации и внедрения в отрасль новых технологий. В ходе рассмотрения законов сенаторы выдвинули ряд предложений: уточнены государственный контроль за соблюдением требований водопользования, правила выдачи разрешений в данной сфере и полномочия некоторых государственных органов. В целом надеемся, что новый кодекс позволит эффективно использовать водные ресурсы, а также проводить водную политику на качественно новом уровне, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Таким образом, по итогам обсуж­дения основной закон – Водный кодекс, а также ряд поправок сенаторы концептуально одобрили, но внесли в них ряд поправок и вернули в Мажилис. В частности, сенаторами скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, уточнены требования к публикации бюджетных данных о пос­туплениях и расходах на охрану водных ресурсов. Также расширены права проверяемых субъек­тов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций и ужесточены нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке; внесены корректировки в порядок возмещения расходов на обслуживание бесхозяйных систем водоснабжения.

В целом же рассмотренным кодексом предусматривается ряд важных нововведений – введение генеральных и бассейновых планов водопользования, усиление роли бассейновых советов при планировании водных ресурсов, разработка мер по защите гидротехнических сооружений.

Как известно, одной из самых водозатратных отраслей является сельское хозяйство. В кодексе внедряются нормы, регулирующие деятельность так называемых ирригационных кондоминиумов, что, по мнению разработчиков, в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и необходимос­ти повышения эффективности сельскохозяйственного производства будет способствовать сохранению гидротехнической инфраструктуры страны.

Так что же такое ирригационные кондоминиумы? Эта модель коллективного управления водными ресурсами и ирригационной инфраструктурой призвана оптимизировать использование, снизить финансовую нагрузку на отдельных фермеров и способствовать внедрению современных водосберегающих технологий.

– Успешность реализации данной инициативы зависит от четкого механизма внедрения, уровня подготовки участников и свое­временности запуска системы, – уверена сенатор Ольга Булавкина.

Она поинтересовалась, какие ключевые принципы заложены в механизм функционирования ирригационных кондоминиумов, какие инструменты предусмотрены для их эффективного внедрения и управления.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подтвердил: в сельском хозяйстве сегодня используют 60% всей воды, которая используется в стране. Поэтому в Водном кодексе отдельными статьями прописано создание ирригационных кондоминиумов именно в сельском хозяйстве.

– Допустим, есть какой-то орошаемый массив, в котором работают два и более крестьянских хозяйств. Для них актуален воп­рос о содержании внутрихозяйственных каналов, гидротехнических сооружений. Поэтому крестьянские хозяйства могут объединяться в ирригационные кондоминиумы. Это решение вводится для того, чтобы все члены кондоминиума несли общую ответственность за состояние гидротехнических сооружений, ирригационных систем и за то, чтобы они устанавливали счетчики воды, заключали договоры с водопитающими организациями, – пояснил министр.

К слову, для тех кондоминиумов, что будут вкладывать деньги в поддержание ирригационных систем, будет действовать иной тариф на воду.

Вместе с тем другие два сопутствующих закона – поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» и в КоАП были одобрены сенаторами в двух чтениях. Эти законы предусматривают разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводорода в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря с учетом особого экологического статуса Приаралья.

Также в ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции». Как было отмечено депутатами, ратификация соглашения позволит обеспечить функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату незаконно приобретенных и выведенных из страны активов. Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, в том числе с использованием информационных систем, а также обеспечения правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции.

В завершение заседания спикер Сената Маулен Ашимбаев позд­равил коллег с наступающим праздником Наурыз и высказал свои наилучшие пожелания.