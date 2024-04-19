О жилищной помощи пострадавшим от паводков рассказали в правительстве

В приоритете – быстрое решение жилищных вопросов пострадавших от паводка граждан, отметили в пресс-службе Кабмина
Правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах, передает Kazpravda.kz
«Так, если комиссия признала жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения: строительство нового дома или приобретение готовой недвижимости. При этом у граждан будет возможность самим выбрать оптимальный для них вариант в одном из предложенных населенных пунктов области.
Мерами государственной поддержки будут также охвачены владельцы дач в подтопленных районах в том случае, если это единственное жилье», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Акиматами ведется работа по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.
В г.Аркалык Костанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры. Ключи от нового жилья выдают семьям в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.
«Данная работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем», – подчеркнул министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.