ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за атак Ирана

Как сообщает агентство Bloomberg, меры приняты после атак с территории Ирана

Власти Объединённых Арабских Эмиратов частично закрыли свое воздушное пространство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Согласно данным сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar24, рейсы в Дубай были перенаправлены в Оман.

Ранее в минобороны ОАЭ заявили о перехвате 19 иранских ракет и беспилотников. В районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра в результате удара произошёл пожар, три человека госпитализированы. В ряде городов объявлена ракетная угроза. Занятия в школах переведены на онлайн.

Как сообщает агентство Anadolu, Иран опроверг причастность к атаке на нефтяные объекты и возложил ответственность на действия США в Ормузском проливе.

Отметим, что всего несколько дней назад Объединённые Арабские Эмираты сняли все ограничения с воздушного пространства и разрешили иностранным компаниям вернуться к штатному режиму полётов. Но эскалация конфликта вновь остановила этот процесс.